Confira o que abre e fecha no feriado de São João em Salvador

Durante o perído que engloba o feriado de São João, celebrado nesta quinta-feira, 24, alguns serviços municipais, centros comerciais e outros estabelecimentos funcionam em horários especiais. Não haverá ponto facultativo para evitar aglomerações e consequentemente a propagação da Covid-19.

Vale ressaltar que das 20h da quarta-feira, 23, até 5h da segunda-feira, 28, a venda de bebidas alcoólicas fica proibida em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além disso, segue em vigor o toque de recolher das 21h às 5h em toda a Bahia, até 29 de junho. Na RMS, a restrição de locomoção noturna será das 20h às 5h entre os dias 23 e 28 de junho. As praias da capital baiana ficam fechadas de quinta-feira, 24, até domingo, 27.

As repartições públicas municipais de atendimento ao público terão o funcionamento suspenso no feriado de São João, na quinta-feira, 24, mas retomam as atividades na sexta, 25. O transporte terá horário especial, em razão do toque de recolher. Além disso, os serviços essenciais, como o de saúde, terão funcionamento mantido.

Transporte

Os ônibus circulam de quarta-feira, 23, a domingo, 27, até as 20h30, nos principais corredores da cidade, e até as 21h30 nas estações de transbordo.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do ferry-boat, informou que o serviço está suspenso até o domingo, 27. Logo, o sistema retorna apenas na segunda-feira, 28, com saídas das 5h até as 21h30. Já as lanchinhas e balsas funcionam até segunda, 28, com o limite de 50% da capacidade das embarcações.

O transporte intermunicipal também está suspenso em toda a Bahia até a próxima segunda-feira, 28.

Prefeituras-Bairro

As Prefeituras-bairro de Salvador funcionam durante toda a semana, das 8h às 17h, exceto no feriado, 24.

Educação

As unidades escolares municipais entraram em recesso na segunda-feira, 21, no qual permanecem até o dia 4 de julho.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), gripários e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestarão atendimento à população durante 24h. Contudo, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) não funcionam na quinta-feira, 24, retomando os atendimentos na sexta-feira, 25.

Feiras e Mercados Municipais

Quinta-feira (São João): 5h às 12h;

Demais dias: Funcionamento normal, das 7h às 16h (mercados) e 6h às 17h (feiras)

Shoppings

Conforme autorização da Prefeitura de Salvador, no feriado do dia 24, as âncoras, que possuem acordo com o sindicato dos comerciários, estarão funcionando das 10h às 19h, assim como a praça de alimentação e restaurantes. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping da Bahia:

Quarta-feira - Lojas e Alimentação: 10h às 19h | Clivale: 07h às 19h | Bodytech: 06h às 19h

Quinta-feira (São João) - Lojas que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários: 10h às 19h | Demais Lojas e Quiosques: Fechados | Praças de Alimentação e Restaurantes: 10h às 19h | Clivale: Fechada | Bodytech: 09h às 13h

Sexta e sábado

Lojas e Alimentação: 10h às 19h | Clivale: 07h às 19h (sexta-feira) e 7h às 13h (sábado) | Bodytech: 6h às 19h (sexta-feira) e 8h às 15h (sábado)

Domingo

Lojas e Quiosques: 13h às 19h | Lojas Âncoras, Praças de Alimentação e Restaurante: 12h às 19h | Clivale: Fechada | Bodytech: 09h às 13h – com acesso independente pelo Estacionamento D5

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas):

Quarta-feira, quinta-feira (São João), sexta-feira e sábado - 10h à 19h (Alameda Gourtmet até às 19h30)

Domingo - 12h às 19h (Alameda Gourtmet até às 19h30)

Shopping Center Lapa:

Quarta-feira - 10h às 19h

Quinta-feira (São João) - 11h às 17h

Praça de alimentação e cinema - 10h às 19h

Shopping Barra:

Quarta-feira - Lojas, Praça de Alimentação e Drive thru - das 10h às 19h | Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Toratarelli – das 12h às 19h | Delivery – 10h às 22h | Cinema - 13h às 17h30 (conforme programação)

Quinta-feira (São João) - Lojas âncoras e lojas que fizeram acordo com o Sindicato dos Comerciários, Praça de Alimentação e Drive thru - das 12h às 19h | Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Toratarelli – das 12h às 19h | Delivery – 10h às 22h | Cinema - 13h as 17h30 (conforme programação)

Sexta-feira e sábado - Lojas, Praça de Alimentação e Drive thru - das 10h às 19h | Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Toratarelli – das 12h às 19h | Delivery – 10h às 22h | Cinema - 14h as 19h30 (conforme programação)

Domingo - Lojas, Praça de Alimentação e Drive thru - das 12h às 19h | Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Toratarelli – das 12h às 19h | Delivery – 10h às 22h | Cinema - 14h às 19h30 (conforme programação)

Parque Shopping Bahia:

Quarta-feira a sábado - 10h às 19h (Alameda Gourmet até às 19h30);

Domingo - 12h às 19h (Alameda Gourmet até às 19h30)

Shopping Paralela:

Quarta-feira - Lojas, âncoras, praça de alimentação e drive thru: 10h às 19h | Delivery das 10h às 23h;

Quinta-feira (São João) - Lojas fechadas | Âncoras e praça de alimentação: 12h às 19h | Drive thru: 10h às 21h | Delivery: 10h às 23h;

Sexta-feira e sábado - Lojas, âncoras, praça de alimentação e drive thru: 10h às 19h | Delivery das 10h às 23h;

Domingo - Lojas: 13h às 19h | Âncoras, praça de alimentação e drive thru: 12h às 19h. Delivery das 10h às 23h.

Shopping Bela Vista:

Quarta-feira: Lojas e quiosques: 10h às 19h | Alimentação: 11h às 19h | Supermercado GBarbosa: 9h às 19h

Quinta-feira: Lojas e quiosques: Fechados | Lojas âncoras e alimentação: 12h às 19h | Supermercado GBarbosa: 11h às 19h

Sexta-feira: Lojas e quiosques: 10h às 19h | Alimentação: 11h às 19h | Supermercado GBarbosa: 9h às 19h

Sábado: Lojas e quiosques: 10h às 19h | Alimentação: 11h às 19h | Supermercado GBarbosa: 9h às 19h

Domingo: Lojas e quiosques: 13h às 19h | Lojas âncoras e alimentação: 12h às 19h | Supermercado GBarbosa: 11h às 19h

Salvador Shopping:

Quarta-feira - Lojas e Drive Thru: 10h às 19h | Espaço Gourmet: 11h às 19h | Cinema: 13h às 19h;

Quinta-feira (São João) - Âncoras, megalojas, farmácias, alimentação, Drive Thru e Espaço Gourmet: 12h às 19h | Cinema: 13h às 19h | Demais lojas e quiosques: fechados.

Lojas que funcionarão das 12h às 19h: C&A, Casas Bahia, Centauro, Fast Shop, Le Biscuit, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Mundo Pet e Renner.

Smart Fit: 8h às 14h

Bompreço: 8h às 19h;

Sexta e sábado: 10h às 19h;

Domingo: 12h às 19h

Salvador Norte Shopping:

Quarta-feira - Todas as lojas e Drive Thru: 10h às 19h | Cinema: 12h às 17h;

Quinta-feira (São João) - Âncoras, megalojas, farmácias, alimentação, Drive Thru: 12h às 19h | Cinema: 14h às 17h | Demais lojas e quiosques: fechados;

Sexta e sábado: 10h às 19h;

Domingo: 12h às 19h;

Shopping Piedade:

Quarta-feira: 10h às 19h;

Quinta-feira (São João): Fechado;

Sexta e sábado: 10h às 19h;

Domingo: Fechado – Shopping Piedade não funciona aos domingos

Shopping Itaigara:

Quarta-feira – Lojas e quiosques: 10h às 19h | Super Bompreço: 7h às 20h | Drive Thru: 10h às 20h | Delivery de alimentação e medicamentos: 10h às 0h | Delivery de Produtos: 10h às 20h;

Quinta-feira (São João) – Lojas e quiosques: Fechados | Super Bompreço: 7h às 18h;

Sexta-feira e sábado – Lojas e quiosques: 10h às 19h | Super Bompreço: 7h às 20h | Drive Thru: 10h às 20h | Delivery de alimentação e medicamentos: 10h às 0h | Delivery de produtos: 10h às 20h;

Domingo – Lojas e quiosques: Fechados | Super Bompreço: 7h às 18h

Shopping Paseo

Quarta-feira – Lojas e quiosques: 10h às 19h | Drive Thru: 10h às 19h | Restaurantes: 10h às 19h

Quinta-feira (São João) – Lojas e quiosques: Fechados | Drive Thru: Não funciona | Restaurantes: Funcionamento opcional

Sexta-feira e sábado – Lojas e quiosques: 10h às 19h | Drive Thru: 10h às 19h | Restaurantes: 10h às 19h

Domingo – Lojas e quiosques: 10h às 19h | Drive Thru: 10h às 19h | Restaurantes: 10h às 19h

Boulevard Camaçari

Quarta-feira: Lojas, salão de beleza e barbearia: 10h às 19h30 | Academia: 6h às 19h | Praça de alimentação e lazer: 11h às 19h | Delivery e retire aqui: Funcionamento normal pelas plataformas digitais | SAC: 9h às 18h por meio de agendamento | Cartórios de 1º e 2º Ofícios de Notas: 9h às 15h30

Quinta-feira: Lojas, salão de beleza e barbearia: 13h às 19h30 as lojas âncoras C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas abrem uma hora antes, às 12h) | Academia: 6h às 19h | Praça de alimentação e lazer: 12h às 19h | Delivery e retire aqui: Funcionamento normal pelas plataformas digitais | SAC: Fechado | Cartórios de 1º e 2º Ofícios de Notas: Fechado

Sexta-feira: Lojas, salão de beleza e barbearia: 10h às 19h30 | Academia: 6h às 19h | Praça de alimentação e lazer: 11h às 19h | Delivery e retire aqui: Funcionamento normal pelas plataformas digitais | SAC: 9h às 18h por meio de agendamento | Cartórios de 1º e 2º Ofícios de Notas: Fechado

Sábado: Lojas, salão de beleza e barbearia: 10h às 19h30 | Academia: 8h às 17h | Praça de alimentação e lazer: 11h às 19h | Delivery e retire aqui: Funcionamento normal pelas plataformas digitais | SAC: Fechado | Cartórios de 1º e 2º Ofícios de Notas: Fechado

Domingo: Lojas, salão de beleza e barbearia: 13h às 19h30 (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas abrem uma hora antes, às 12h) | Academia: 8h às 14h | Praça de alimentação e lazer: 12h às 19h | Delivery e retire aqui: Funcionamento normal pelas plataformas digitais | SAC: Fechado | Cartórios de 1º e 2º Ofícios de Notas: Fechado

Ferreira Costa:

Quarta-feira: 8h às 19h30;

Quinta-feira (feriado de São João): Fechado;

Sexta e sábado: 8h às 19h30;

Domingo: 8h30 às 18h;

Supermercados:

Assaí

Na quinta-feira (São João) as unidades da Cidade Baixa, Paripe, Cajazeiras, Mussurunga e Lauro de Freitas funcionam das 6h às 19h30

Extra

De quarta-feira até domingo - Lojas Paralela, Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama: 7h às 19h30

Pão de Açúcar

Quarta a domingo – Loja Costa Azul: 8h às 19h | Loja Shopping da Bahia: 10h às 19h (quarta a sábado) e 13h às 19h (domingo)

Trânsito

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) preparou um monitoramento do tráfego para evitar congestionamentos e pontos significativos de retenção, em especial nos horários de pico, nos locais de saída e entrada da cidade, centros de compras populares e adjacências, entre a noite desta quarta-feira, 23, e a manhã da segunda-feira, 28.

Haverá intensificação do monitoramento nas ruas dos principais acessos, como o Acesso Norte (BR-324) e a saída pelo Litoral Norte, em razão da suspensão dos serviços na rodoviária e no ferry boat, o que aumentará a demanda nesses locais.

Ascensores

O Elevador Lacerda funcionará todos os dias, das 7h às 19h, com tarifa a R$ 0,15. Já o Plano Inclinado Gonçalves vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto no feriado, na quinta-feira, 24. O Plano Inclinado da Liberdade estará disponível de segunda a sexta, das 7h às 18h, exceto no feriado, 24..

Travessia Plataforma-Ribeira

O funcionamento prossegue de segunda a sábado, das 6h às 19h, e domingos e feriados, das 7h às 19h.

Assistência Social e Simm

Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Restaurantes Populares e demais unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) terão o funcionamento suspenso na quinta-feira, 24, feriado do São João, e retornam o atendimento ao público na sexta-feira, 25. O mesmo ocorre com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) dará seguimento à operação Tira o Pé da Areia, com a realização de rondas para orientar as pessoas sobre a proibição de frequentar as praias aos sábados, domingos e feriados. Além disso, a GCM prestará apoio à Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para a realização das blitzen da Lei Seca, mantendo ações durante 24h.

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) atuará diariamente nas praias, das 8h às 18h, do Jardim de Alah a Ipitanga, em uma média de 32 postos.

Hemoba

Na capital baiana, a sede da Hemoba recebe os doadores na quarta-feira, 23, das 7h às 18h. Já na quinta-feira, 24, feriado de São João, a sede da instituição, que fica na ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE), funciona das 7h às 12h30. Na sexta-feira, 25, volta ao horário normal das 7h às 18h, e no sábado das 7h às 12h30. Os demais postos de coleta, em Salvador e no interior da Bahia, estarão fechados durante o feriado.

Nos shoppings Salvador e Salvador Norte, o atendimento acontece na quarta-feira, das 10h às 18h, e na sexta e sábado das 10h às 17h; no Hospital do Subúrbio, de segunda a quarta-feira, das 7h30 às 16h30 e na sexta-feira, 25, no mesmo horário.

Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funcionou até terça-feira das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Com isso, os atendimentos na unidade serão retomados a partir da próxima segunda-feira, 28.

Hemocentro Vitabahia

Quarta-feira: 7h às 16h;

Quinta-feira (São João): Fechado

Sexta-feira: 7h às 16h

Sábado: Fechado

Segunda-feira: Funcionamento normal

Rede SAC

Quarta-feira - Postos SAC Candeias, Simões Filho, Caetité, Jaguaquara, Presidente Tancredo Neves e Xique Xique: Fechados;

Quinta-feira (São João) - Todos os postos e pontos da Rede SAC fechados, com exceção do Ponto SAC Luís Eduardo Magalhães, que estará funcionando nos dias 24 e 25 e permanecerá fechado apenas no sábado, 26;

Sexta-feira - Todos postos de Salvador e Região Metropolitana voltam a funcionar, exceto o SAC Candeias, que só reabre na segunda-feira, 28 | No interior, 17 Pontos SAC não vão abrir na sexta: Barra da Estiva, Caetité, Canavieiras, Crisópolis, Curaçá, Euclides da Cunha, Inhambupe, Itamaraju, Jaguaquara, Jeremoabo, Maracás, Mucugê, Presidente Tancredo Neves, Santo Estevão, Sento Sé, Vera Cruz e Xique Xique;

Sábado - Toda Rede SAC estará fechada, exceto quatro postos da capital: Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping da Bahia e Barra;

Carretas do SAC Móvel - as três estarão em atividade na quarta e sexta-feira, interrompendo os serviços na quarta-feira (São João) e sábado.

