Confira o que abre e fecha no feriado de São João

Devido ao feriado de São João, na quinta, 24, os órgãos públicos, shoppings, supermercados e demais estabelecimentos comerciais ou áreas de lazer da capital baiana alteram seus horários de funcionamento.

Saiba o que funciona em Salvador:

| Shoppings |

Shopping Piedade: Nesta quinta-feira, 23, funcionará das 9h às 18h, já no feriado de São João, 24, o centro de compras não abrirá. No sábado, 25, funcionará em horário normal, das 9h às 20h, e no domingo, 26, o Shopping não abrirá.

Shopping Itaigara: As lojas e serviços do centro de compras funcionarão na quinta-feira, 23, das 9h às 16h, na sexta-feira, 24, o shopping estará fechado. Já no sábado, 25, o centro de compras terá funcionamento normal, das 9h às 20h.

Shopping Paseo: Na quinta-feira, 23, lojas e alimentação abrirão das 9h às 16h; na sexta-feira, 24, as lojas estarão fechadas e as operações de alimentação funcionarão facultativamente a partir das 12h. Nesses dias, as duas salas de cinema terão funcionamento normal. No sábado, 25, o empreendimento voltará ao seu funcionamento normal, das 9h às 21h, e no domingo, 26, as lojas e serviços funcionarão opcionalmente, das 13h às 19h e alimentação, a partir das 12h.

Shopping da Bahia: Na véspera de São João, quinta-feira, 23, as lojas, praças de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 9h às 17h. Já na sexta-feira, 24, as lojas estarão fechadas. As praças de alimentação e a área de lazer funcionam das 12h às 21h.

Salvador Shopping: Na quinta-feira, 23, lojas, quiosques, SAC, bancos, correios e lotérica funcionam das 9h às 18h, lazer das 12h às 22h, Bompreço das 7h às 20h e alimentação das 9h às 18h (funcionamento opcional das 18h às 22h). Na sexta-feira, 24, lojas, quiosques, SAC, bancos, correios e lotérica estarão fechados. Já as Lojas Americanas, Le Biscuit, Mercado Orgânico, Drogasil e Farmácia Sant'Ana estarão abertas das 12h às 20h, lazer das 12h às 22h, Bompreço das 8h às 20h, alimentação o funcionamento opcional das 12h às 18h. No sábado, 25, o funcionamento do shopping volta ao normal, 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte: Na quinta-feira, 23, as lojas e quiosques funcionam da 9h às 18h, lazer das 12h às 18h e alimentação das 9h às 18h (opcional das 18h às 22h). Na sexta-feira, 24, as Lojas Americanas, Le Biscuit e Drogasil estarão abertas das 12h às 20h, alimentação das 12h às 18h, lazer das 12h às 22h, cinema das 14h às 22h, e as demais lojas e quiosques estarão fechados. No sábado, 25, o horário de funcionamento será normal, das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa: Na quinta-feira, 23, véspera do São João, todas as lojas funcionarão das 9h às 17h. No feriado, dia 24, o shopping estará fechado. As atividades serão normalizadas no sábado, 25, quando todo o centro de compras funcionará das 9h às 20h.

Shopping Paralela: Na quinta-feira, 23, as lojas e serviços de alimentação funcionam de 9h às 17h. Na sexta-feira, 24, as lojas fecham, mas alimentação, Animal Tour, cinema, Circuito de Arvorismo e Game Station ficam à disposição de 12h às 21h. Já no fim de semana, a operação segue normal, no sábado, 25, das 9h às 22h, e no domingo, 26, das 12h às 20. O cinema mantém programação própria, disponível no site do shopping.

Shopping Barra: Na quinta-feira, 23, as lojas e a praça de alimentação estarão abertas entre as 9h e 17h. O Barra Gourmet, localizado no 1º piso, e o restaurante Madero, localizado no 4º piso, estarão abertos das 12h às 18h. O cinema terá o horário de funcionamento normal e as sessões poderão ser conferidas no site. Já na sexta-feira, 24, quando se comemora o feriado de São João, a praça de alimentação funcionará especialmente das 12h às 21h. O Barra Gourmet e o Restaurante Madero ficarão em funcionamento das 12h às 22h. Os cinemas permanecerão abertos normalmente. As lojas e o SAC estarão fechados.

Shopping Bela Vista: Na quinta-feira, 23, as lojas, áreas de alimentação e lazer funcionarão das 9h às 18h. Já na sexta, 24, as lojas estarão fechadas, enquanto as áreas de alimentação e lazer abrirão das 12h às 21h. O GBarbosa, além das farmácias Santana e Super Popular seguirão o horário das operações de alimentação/lazer. Quem quiser aproveitar o feriado para ir ao cinema, pode conferir a programação no site.

| Lojas e Supermercados |

Extra: As lojas da Vasco e Rótula funcionarão na quinta-feira, 23, das 7h às 0h e na sexta-feira, 24 das 7h às 22h. A loja da Paralela funciona normalmente todos os dias, aberto 24h.

GBarbosa: Lojas funcionarão em horários especiais nos dias 23 e 24 de junho. Hiper Iguatemi, Pau da Lima e Cabula das 7 às 21h. Avenida San Martin, Brotas e Guarajuba das 8h às 21h. Costa Azul das 7h às 23h. Lauro de Freitas das 7h às 22h. A unidade do Shopping Bela Vista funciona no horário do centro de compras. Já no dia 24 as lojas do Hiper Iguatemi, Costa Azul, Lauro de Freitas, Pau da Lima e Cabula vão funcionar das 7h às 18h. San Martin das 8h às 18h. Brotas das 8h às 14h. Guarajuba das 7h às 14h. O funcionamento volta ao normal no dia 25 de junho.

Perini: Na quinta-feira, 23, as lojas da Graça, Pituba e Barra abrirão das 6h às 20h, e a unidade da Vasco da Gama (Master) das 6h30 às 20h. Já na sexta-feira, 24, feriado de São João, as unidade da Barra e Vasco funcionarão das 6h30 às 14h, a loja da Graça das 6h30 às 20h e a unidade Pituba das 6h às 22h. As lojas nos shoppings funcionarão de acordo com o horário dos estabelecimentos.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: As lojas vão funcionar normalmente, entre 7h e 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Ferreira Costa: A loja funcionará das 8h às 18h, na quinta-feira, 23, e na sexta, 24, estará fechada.

Sam's Club: O estabelecimento funcionará entre 8h e 18h, na sexta-feira, 24.

Mercantil Rodrigues: Lojas terão funcionamento especial apenas no dia 24. Calçada, Lauro de Freitas, Ogunjá e Pirajá das 7h às 14h. O funcionamento volta ao normal no dia 25 de junho.

Maxxi Atacado: No feriado do São João, na sexta, 24, as lojas estão abertas das 8h às 14h.

TodoDia: O supermercado ficará aberto na sexta, 24, das 7h e 20h.

Mercado do Rio Vermelho: O horário de funcionamento será das 7h às 15h, quinta-feira, 23. Já na sexta-feira, 24, o local estará fechado.

Comercial Ramos: Na quinta-feira, 23, a loja da Avenida ACM funcionará das 8h às 17h, enquanto as unidades de Nazaré, Avenida San Martin e de Lauro de Freitas terão expediente das 8h às 14h. Já na sexta-feira, 24, todas as unidades estarão fechadas. O expediente será normalizado em todas as lojas no sábado, 25.

| Lazer |

Zoológico: No feriado, na sexta-feira, 24, o local estará aberto das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Nesta quinta-feira, 23 e sexta-feira, 24, estará fechado. No sábado e domingo voltará a funcionar no horário normal das 13h às 18h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Nesta quinta-feira, 23 e sexta-feira, 24, estará fecahdo. No sábado e domingo voltará a funcionar no horário normal das 14h às 18h.

Mercado Modelo: Não informou.

| Serviço |

Simm: Não informou.

SineBahia: Não funciona na sexta, 24.

Salvador Card: Não funciona na quinta-feira, 23 e na sexta-feira, 24. No sábado, o funcionamento é normal. O Posto Comércio não abre aos sábados.

SAC: os postos SAC de Salvador não funcionarão na sexta, 24.

Repartições públicas municipais: Não funcionarão na sexta, 24.

Repartições públicas estaduais: Não funcionarão na sexta, 24.

Comércio: Não funciona na sexta, 24.

Bancos: Não funcionam na sexta, 24.

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA): Não funciona na sexta, 24.

Metrô: Funcionamento normal no feriado do dia 24, das 5h às 00h.

Correios: No feriado, na sexta-feira, 24, todas as agências próprias e terceirizadas dos Correios estarão fechadas. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, 27.

Coelba: As agências de atendimento da Coelba e rede credenciada de todo o estado funcionarão normalmente até quinta-feira, 23. De sexta-feira, 24 a domingo, 26, as unidades da concessionária estarão fechadas e as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, 27. Em caso de dúvidas ou solicitações, os clientes da Coelba têm à disposição as centrais de teleatendimento 0800 071 0800, além do site.

