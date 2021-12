Confira o que abre e fecha no feriado de São João

Devido ao feriado de São João, na segunda, 24, os órgãos públicos, shoppings, supermercados e demais estabelecimentos comerciais ou áreas de lazer da capital baiana alteram seus horários de funcionamento.

Saiba o que funciona em Salvador

| Lazer |

Zoológico: Domingo, 23, funciona em horário normal, das 8h30 às 17h. Na segunda, 23, não abre.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): No domingo, 23, e segunda, 24, o MAM também estará fechado.

Museu de Arte da Bahia (MAB): No domingo, 23, e na segunda, 24, não vai funcionar.

Mercado Modelo: não informou.

| Shoppings |

Shopping Piedade: No domingo, 23, das 9h às 21h. Já na segunda, 24, não vai funcionar.

Shopping Yemanjá Trade: não informou.

Shopping Itaigara: No domingo, 23, e na segunda, 24, não vai funcionar.

Pituba Parque Center: não informou.

Shopping Paseo: No domingo, 23, as lojas funcionam em esquema opcional das 14h as 20h. Já na segunda, 24, lojas e serviços não funcionarão. O CineVivo não terá alterações de horários e funcionará normalmente (de quinta a segunda), de acordo com a programação no site do Circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi: No domingo, 23, as lojas, praças de alimentação e o Playland funcionam das 9h às 17h e o Multiplex abre a partir das 10h. Na segunda-feira, 24, as lojas estarão fechadas, já o Playland e as praças de alimentação abrem a partir das 12h e o Multiplex funciona a partir das 10h.

Salvador Shopping: No domingo, 23, a área de lazer funciona das 11h às 22h. A praça de alimentação abre das 10h às 18h, mas terá funcionamento opcional das 18h às 21h. O Bompreço abre mais cedo, das 8h às 20h. Âncoras, megas lojas e quiosques funcionam das10h às 18h. Já na segunda, 24, a área de lazer funciona das 12h às 22h, e a praça de alimentação terá funcionamento opcional, das 12h às 20h. O Bompreço abre das 8h às 20h. As demais lojas estarão fechadas.

Shopping Salvador Norte: No domingo, 23, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h. A praça de alimentação abre no mesmo horário (10h às 18h), mas as lojas podem prorrogar o horário de funcionamento até as 21h. O cinema abre das 11h às 22h. Na segunda, 24, as lojas estarão fechadas, já a praça de alimentação abre em caráter opcional, das 12h às 20h.

Shopping Center Lapa: No domingo, 23, e na segunda, 24, as lojas também estarão fechadas, no entanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 18h.

Shopping Paralela: No dia 23, domingo, as lojas abrem das 14h às 19h e a Praça de alimentação das 12h às 20h. Já na segunda, 24, as lojas não abrem e a praça de alimentação funciona das 12h às 20h.

Shopping Barra: Dia 23, domingo, o Barra ficará aberto das 12h às 17h, incluindo lojas, Praça de Alimentação e restaurantes do Barra Gourmet. Na segunda-feira, 24, estará fechado, exceto a praça de alimentação, que abre das 12h às 20h, e os restaurantes do Barra Gourmet, das 12h às 21h.

Shopping Bela Vista: No domingo, 23, véspera de São João, o estabelecimento funcionará das 10h às 17h. Já no feriado de segunda, 24, apenas a praça de alimentação e os serviços de lazer vão funcionar das 12h às 20h.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.

| Supermercado |

Extra: Domingo, 23, todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra Hiper Rótula do Abacaxi e o Extra Hiper Vasco da Gama abrem das 7h às 0h. Já na segunda, 24, as unidades da Vasco da Gama e Rótula do Abacaxi abrem das 7h às 22h. O Extra Paralela funcionará todos os dias durante 24 horas.

GBarsosa: No domingo, 23, e feriado de segunda-feira, dia 24, as lojas Brotas Iguatemi, Costa Azul, San Martin e Lauro de Freitas funcionam de 7h às 21h. A unidade de Pirajá fecha às 13h e Cabula, às 20h. A loja de Guarajuba funciona de 7h30 às 18 e a de Fazenda Grande do Retiro das 8h às 13h.

Hiperideal: não informou.

Perini: No domingo, 23, as lojas da Graça e Pituba abrirão das 6h às 20h e as unidades da Vasco da Gama (Master) e Barra das 6h30 às 20h. Já na segunda, 24, feriado de São João, todas as unidades funcionarão às 7h, sendo que as lojas da Graça e Pituba fecharão às 22h e as da Vasco da Gama e Barra, às 14h.

Makro: de quinta, 20, à segunda, 24, a loja de Pirajá abrirá das 7h as 14h. A loja do Iguatemi abre das 7h30 às 15h na quinta, 20, no sábado, 22, e no domingo, 23. Na sexta, 21, funcionará em horário normal, das 7h30 às 22h. Já na segunda, 24, não vai funcionar.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: não informou.

Ferreira Costa: Domingo, 23, o funcionamento é de 8h30 às 14h30. No feriado de segunda-feira, dia 24, o home center não abre.

Sam's Club: No domingo, 23, abre das 8h as 18h. O estabelecimento ainda não informou o horário de funcionamento da segunda, 24.

Atakadão Atakarejo: as lojas terão horários modificados. A unidade do Iguatemi abre no domingo, 23, das 7h às 14h. Já na segunda-feira, 24, não vai funcionar. A unidade da Estrada do Coco funciona no domingo, 23, das 7h às 21h. Já na segunda, 24, funcionará das 7h às 15h. No Caminho de Areia, o horário de funcionamento no domingo, 23, e na segunda, 24, é das 7h às 14h. A unidade não informou os horários de sábado, 22. A unidade da Calçada não informou os horários de funcionamento.

Atacadão: No domingo, 23, e na segunda, 24, funcionará das 7h às 14.

| Serviço |

Simm: não informou.

SineBahia: O funcionamento será retomado a partir de terça, 25, devido ao feriado de São João na segunda, 24.

Salvador Card: na quinta, 20, no sábado, 22, no domingo, 23, e na segunda, 24, os postos não funcionarão. Já na sexta, 21, abrem normalmente, das 7h às 20h.

SAC: os postos SAC de Salvador não funcionarão na quinta, 20, e nem no sábado, 22, devido ao feriado municipal. Na sexta, 21, terão funcionamento normal.



Repartições públicas Municipais: As atividades só voltam a ser normalizadas na terça, 25, após o feriado de São João, na segunda, 24.

Repartições públicas estaduais: As atividades só voltam a ser normalizadas na terça, 25, após o feriado de São João, na segunda, 24. Nos dias em que os serviços serão suspensos, funcionarão apenas os essenciais, como os prestados por delegacias e hospitais, como já ocorre aos sábados e no domingos.

Comércio: o comércio varejista de rua irá funcionar de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shoppings, as lojas seguem os horários estabelecidos pelos centros comerciais.

Bancos: na quinta, 20, as agências bancárias de Salvador não abrirão. Na sexta, 21, abrem normalmente, das 10h às 16h. No sábado, 22, e no domingo, 23, não há expediente bancário. As contas com vencimento marcado para os dias em que as agências não irão funcionar, como contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês, poderão ser pagas no próximo dia útil subsequente.

Hemoba: não informou.

Correios: não informou.

Detran-BA: não informou.

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA): na quinta, 20, e no sábado, 22, feriado municipal, não haverá expediente no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nos cartórios eleitorais da capital baiana e nem nos postos de atendimento da Justiça Eleitoral nos SACs situados em Salvador. Na sexta, 21, as unidades funcionam normalmente.

adblock ativo