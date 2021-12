Confira o que abre e fecha no feriado de Proclamação da República

O feriado da Proclamação da República é na próxima terça-feira, 15. Confira o que abre e fecha em Salvador.

| SHOPPINGS |

Shopping da Bahia

As lojas funcionarão das 13h às 21h, a praça de alimentação fuciona das 12h às 21h, o cinema a partir das 10h, e o Planeta criança e Playland funcionam das 12h às 21h. A academia Bodytech abre das 9h às 14h.

Shopping Center Lapa

As Lojas Americanas funcionarão de 12h às 18h e a praça de alimentação e entretenimento, cinema e Labirinto Invasão Alien irão funcionar de 12h às 20h. As demais lojas estarão fechadas.

Shopping Barra

O Barra Gourmet e o Madero Steak House abrem das 12 às 23h. A praça de alimentação vai funcionar das 12h às 21h e as lojas abrem das 13h às 21h. O cinema terá funcionamento normal, e o SAC estará fechado.

Shopping Piedade

Todo o estabelecimento funcionará em horário especial, das 11h às 19h e terá estacionamento com tarifa única de R$ 3.

Shopping Cajazeiras

A Praça de Alimentação funcionará das 12h às 21h, as lojas abrem das 13h às 21h, já o espaço infantil Play Kids e as salas de cinema Cinesercla, estarão abertos em horários independentes.

Salvador Norte Shopping

Funciona de 12h às 21h, com exceção dos bancos, que não abrem.

Shopping Bela Vista

Todas as lojas, incluindo o G Barbosa, Lojas Americanas, Farmácia Santana, Farmácia Super Popular e a Farmácia Pague Menos, funcionarão das 13h às 21h. As áreas de alimentação e lazer vão funcionar das 12h às 21h. O SAC estará fechado e o cinema funciona em horário independente.

Shopping Paseo Itaigara

As lojas e serviços irão funcionar opcionalmente das 13h às 19h. De forma opcional também funcionarão as operações de alimentação a partir das 12h. As salas de cinema terão funcionamento normal, de acordo com a programação dos filmes em exibição.

Salvador Shopping

As áreas de lazer abrem das 11h às 21h (última sessão do cinema às 22h). Lojas abrem a partir das 12h e funcionam até 21h. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h (O Espaço Gourmet tem horário de fechamento independente do Shopping). O Bompreço funciona das 8h às 21h. Os serviços do SAC, bancos, Correios e lotérica estarão fechados.

Outlet Premium: Abre normalmente, com lojas e praça de alimentação abertas das 9h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari: As áreas de lazer e alimentação vão funcionar das 12h às 20h, e as lojas entre as 14h e 20h.

Shopping Paralela: vai funcionar de 12h às 21h, em clima de Natal. Lojas, lanchonetes, restaurantes e atrações de lazer, como Game Station, Salvador Kart Clube, Boliche Paralela, Escape Room, Clubinho da Criança e ainda os filmes em cartaz no cinema UCI Orient funcionarãodas 12h às 21h. Estarão fechados apenas o SAC, a Clínica Clivale e as agências bancárias.

| LOJAS E SUPERMERCADOS |

Ferreira Costa: Funcionará das 8h às 20h30.

Sam´s Club: Abre das 8h às 18h.

Maxxi Atacado: Abre das 8h às 14h.

Todo Dia: Funcionará das 7h30 às 14h.

Pão de Açúcar: Funciona das 9h às 21h.

Assaí: A loja de Lauro de Freitas funciona das 7h às 21h, e a loja de Paripe das 7h às 20h.

Bompreço e Hiper Bompreço: Funcionam das 7h às 22h.

G Barbosa: As unidades do Iguatemi, Pau da Lima e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 19h. No bairro do Costa Azul, o supermercado fica aberto das 7h às 21h. As unidades da Avenida San Martins e de Brotas funcionam das 8h às 16h. No bairro do Cabula, o funcionamento vai das 7h às 18h. E em Guarajuba, fica aberto das 8h às 17h.

Mercantil Rodrigues: As unidades da Calçada, Ogunjá e Pirajá funcionam das 7h às 18h. Já em Lauro de Freitas, o funcionamento é das 7h às 19h.

Perini: As unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama irão abrir das 6h30 às 20h, enquanto a da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

| LAZER |

Zoológico de Salvador: Funcionamento normal das 8h30 às 17h neste feriado.

Galeria Acbeu: Não funcionará.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA): Funciona em horário normal, das 13h às 18h.

| SERVIÇOS |

Sistema Ferry-Boat: Funciona em esquema de feriado, com seis embarcações saindo a cada 1h. Saídas extras podem ocorrer em caso de aumento na demanda.

Correios: Todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Bancos: Todas as agências estarão fechadas

SAC: Todas as 62 unidades da rede estarão fechadas.

Coelba: As Lojas de Atendimento da Coelba e rede credenciada Coelba Serviços de todo o estado não funcionarão terça-feira, dia 15. As atividades ocorrerão normalmente na segunda, dia 14, e serão retomadas na quarta-feira, dia 16.

