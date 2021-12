Confira o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O funcionamento de serviços públicos e privados em Salvador sofrerá algumas alterações, em decorrência do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é celebrado neste sábado, 12. Confira abaixo o que abre e o que fecha:

| Shoppings |

Shopping Piedade - Parte das lojas estarão abertas. Lojas Americanas, Le Biscuit e C&A abrem das 9h às 18h. As lojas Magazine Luiza, Casas Bahia, além da atração do Dia das Crianças, o Parque do Bob Esponja, também funcionam das 9h às 18h. A Praça de Alimentação e demais serviços terão abertura facultativa. Para quem gosta de samba, tem Carla Lis, no Palco, às 15h30, no piso L4.

Shopping Paseo - Lojas e Serviços não funcionarão, já a praça de alimentação terá abertura opcional a partir de 12h e o cinema funciona de acordo com programação no site da Sala de Arte.

Salvador Shopping - Âncoras, megalojas, Game Station, salões de beleza, barbearias, farmácias e cafeterias operam das 9h às 22h; Alimentação das 12h às 22h; Bompreço das 8h às 21h. SAC, bancos, Correios, Lotérica, Labchecap, Clivale, Farmácias de Manipulação, demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Barra - Americanas, Renner, Riachuelo, C&A, Centauro, Magazine Luiza, Casas Bahia, Camicado, Zara, Tok&Stok, Fast Shop, Lelis Blanc, Rosa Chá, John John, Bo.bô, Drogasil, Sobrancelhas Design e Jacques Janine, funcionam das 9h às 22h; Praça de Alimentação e quiosques das 12h às 21h; Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma das 12h às 23h.

Salvador Norte Shopping - O Hiper Bompreço abre das 8h às 21h; Âncoras, megalojas, game Station, farmácias e cafeterias funcionam das 9h às 22h; Alimentação e lazer das 12 às 22h; SmartFit das 8h às 18h; Demais lojas e quiosques estarão fechados

Shopping Cajazeiras - Funcionará normalmente, as lojas abrirão das 9h às 20h e a Praça de Alimentação e o Play Kids, das 10h às 21h. As duas salas da rede de cinema Cinesercla terão funcionamento normal, a partir das 13h.

Shopping Bela Vista - Funcionará em horário especial. Alimentação, áreas de lazer, supermercado G. Barbosa e farmácias funcionarão das 12h às 22h. Já as lojas âncoras, grandes marcas, salões de beleza e barbearias abrirão das 9h às 22h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes e poderão ser consultados nos respectivos sites. As lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários) estarão fechados.

| Supermercados |

Mercantil Rodrigues - Calçada, Ogunjá e Pirajá – das 7h às 21h; Lauro de Freitas – das 7h às 22h

GBarbosa - As lojas estarão abertas. Confira os horários: Iguatemi – das 7h às 20h; Costa Azul – das 7h às 22h; Brotas – das 7h30 às 18h; San Martin – das 8h às 18h; Pau da Lima – das 7h30 às 18h; Cabula – das 8h às 18h; Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compras; Lauro de Freitas – das 7h às 22h; Guarajuba – das 8h às 21h.

Perini - Graça, Barra, Pituba e Vasco – das 6h30 às 21h; Café Perini Costa Azul - das 7h às 22h; Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

