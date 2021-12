Confira o que abre e fecha no feriado de N. Sr.ª Aparecida

Por conta do feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12, alguns estabelecimentos estarão fechados ou funcionando em horários especiais, em Salvador. O Portal A TARDE preparou para você uma lista com o que abre e fecha neste feriado.

| Lazer |

Zoológico - Funciona das 8h30 às 17h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Fechado

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Fechado

Mercado Modelo - Das 9h às 14h, funciona a área de artesanato; das 9h às 16h, funcionam os restaurantes

| Shoppings |

Lapa - Lojas fechadas. Praça de Alimentação e cinema funcionarão de 12h às 20h.

Shopping Piedade - Fechado

Shopping Itaigara - Fechado

Pituba Parque Center - Fechado

Shopping Paseo - As operações de alimentação abrem a partir das 12h e as lojas funcionam de modo facultativo, das 13h às 19h. Já as duas salas de cinema terão funcionamento normal.



Outlet Premium - Funciona das 9h às 21h

Shopping da Bahia - As lojas funcionam das 13h às 21h. As praças de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 21h. O Multiplex abre a partir das 10h.

Salvador Shopping - Cinema - 11h às 22h; Game Station - 11h às 21h; lojas âncoras e alimentação - 12h às 21h; Pracinha Salvador Shopping - 12h às 21h; Bompreço - 8h às 21h; demais lojas e quiosques - 13h às 21h; Bancos, Lotérica, Correios e SAC - fechados

Shopping Salvador Norte - Lazer, Cinema e Game Station funcionam das 11h às 21h; As Lojas âncoras - C&A, Marisa, Renner, Leader, Casas Bahia, Le Biscuit e Riachuelo - e Alimentação vão funcionar das 12h às 21h; as demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h.

Shopping Center Lapa - Não divulgou

Shopping Paralela - A praça de alimentação, as lojas e as opções de lazer do Shopping Paralela abrem a partir de 12h e seguem até 21h. O cinema funciona de acordo com a programação.

Shopping Barra - Lojas e Praça de Alimentação abrem normalmente, das 9h às 22h, assim como as salas de cinema do UCI ORIENT Shopping Barra, localizadas no 4º Piso. Os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no 1º Piso, também funcionam no seu horário regular, das 12h às 23h. No posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), não haverá expediente.

Shopping Bela Vista - Lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h. Já a praça de alimentação e a área de lazer vão abrir das 12h às 21h. O SAC estará fechado. O cinema também estatá funcionando normalmente.

>>>>Confira o horário de funcionamento dos cinemas

| Supermercados |

Extra - Vasco da Gama - 7h à 0h; Rótula do Abacaxi - 7h às 22h; Avenida Paralela - funciona 24h.

Gbarbosa - Iguatemi, Lauro de Freitas e Pau da Lima - 7h às 19h; Costa Azul - 7h às 21h; San Martins - 8h às 16h; Engenho Velho de Brotas - 8h às 18h; Pirajá - 8h às 13h; Cabula - 7h às 18h; Horto Bela Vista - 12h às 21h

Hiperideal - Barra e Graça - 7h às 18h; Stella e Itapuã - 7h às 20h; Piatã - 7h às 19h; Pituba - 6h30 às 22h; Litoral Norte - 7h às 20h; Paralela - Funciona de acordo com o horário de funcionamento do shopping

Makro - Pirajá - 8h às 12h; Iguatemi - 7h30 às 15h

Bom Preço e Hiper Bom Preço - Seguem em horário normal; as lojas que funcionam dentro do shopping seguem os horários dos empreendimentos

Sam´s Club - Funciona das 8h às 18h

Maxxi Atacado - Funciona das 8h às 14h

Atakadão Atakarejo - Iguatemi - 7h às 14h; Estrada do Côco - 7h às 20h; Calçada - 7h às 13h; Caminho de Areia - 7h às 18h; Baixa do Fiscal - fechada; Cabula e Piatã, 7h às 20h

Atacadão - Todas as lojas da rede funcionam das 7h às 18h

Mercantil Rodrigues - As lojas de Salvador estarão abertas no feriado, de 7h às 18h, exceto a unidade em Pirajá que ficará fechada

| Serviços |

Simm - Fechado

SineBahia - Fechado

Salvador Card - Não divulgou

SAC - Fechado

Comércio - Fechado

Bancos - Fechado

Hemoba - Não funcionará o setor de coleta. Estará disponível 24h o atendimento ambulatorial para emergência

Escolas estaduais - Fechado

Correios - Fechado

Repartições públicas municipais - Fechado

Repartições públicas estaduais - Fechado

