Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, 26 de maio, os soteropolitanos comemoram o Dia de Corpus Christi, é um feriado cristão que acontece 60 dias após o domingo de Páscoa. Devido a isso, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o Dia de Corpus Christi:

| Shoppings |

Shopping Piedade: não funciona nesta quinta.

Shopping Yemanjá Trade: não funciona nesta quinta.

Shopping Itaigara: não funciona nesta quinta.

Shopping Paseo: as lojas e serviços abrem das 13h às 19h, a praça de alimentação abre a partir das 12h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões.

Shopping da Bahia: as lojas abrem a partir das 13h às 21h, a praça de alimentação abre das 12h às 21h. O cinema funciona com sessões a partir das 10h e o Pão de Açúcar das 9h às 21h.

Shopping Salvador: as lojas e a praça de alimentação abrem a partir das 12h às 21h. As opções de lazer abrem das 11h às 21h. Os quiosques abrem das 13h às 21h. O supermercado Bompreço abrirá das 8h às 21h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e a praça de alimentação abrem a partir das 12h às 21 horas. Os quiosques abrem das 13h às 21 horas. Cinema, Game Station, Clube das Estrelinhas (Piso L2) e o Super Pulo (Piso L1) funcionam das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa: não funciona nesta quinta. Somente a praça de alimentação e o cinema abrem das 12h às 20h.

Shopping Paralela: as lojas abrem a partir das 13h até às 21h, a praça de alimentação e as áreas de lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões.

Shopping Barra: as lojas abrem a partir das 13h às 21h, a praça de alimentação abre das 12h às 21h e os restaurantes do Barra Gourmet abrem das 12h às 23h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões.

Shopping Bela Vista: as lojas abrem a a partir das 13h às 21 horas. Já as áreas de alimentação e lazer e o supermercado G Barbosa funcionarão das 12h às 21h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões.

| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal, o Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam até 0h, já o da Avenida Paralela, funciona 24h.

G Barbosa: todas as lojas funcionam em horário especial. As lojas do Iguatemi, Pau da Lima, Cabula e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 19h. A loja do Costa Azul funciona das 7h às 21h. A loja da San Martin funciona das 8h às 16h. A loja do Engenho Velho de Brotas funciona das 8h às 18h e a de Guarajuba das 7h30 às 21h.

Maxxi Atacado: as lojas funcionam das 8h às 14h.

Mercantil Rodrigues: as lojas da Calçada, Feira de Santana, Juazeiro, Ogunjá, Pirajá funcionam das 7h às 14h. Já a loja de Lauro de Freitas, abre das 7h às 19h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal, das 7h às 22h. Exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que seguem horário especial.

Sam's Club: a loja funciona entre 8h e 18h.

Todo Dia: as lojas funcionam das 7h às 22h.

Perini: as unidades da Graça, Barra e Vasco abrem das 6h30 às 20h. A loja da Pituba funciona das 6h às 22h. Os quiosques e as demais unidades localizadas em shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

Comercial Ramos: a unidade da ACM funciona das 8h às 17h. Já as lojas de Nazaré, San Martin e de Lauro de Freitas funcionam das 8h às 14h.

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): funciona das 13h às 18h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona das 14h às 18h.

Mercado Modelo: funciona das 9h às 14h. Os bares e restaurantes ficam abertos até as 16h.

| Serviço |

Simm / SineBahia: não divulgou.

Salvador Card: postos não funcionarão nesta quinta.

SAC: postos e pontos cidadão da rede estarão fechados.

Metrô: funcionamento normal das 5h à meia-noite.

Repartições públicas: não funcionarão nesta quinta e sexta-feira (27 de maio) ponto facultativo.

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas nesta quinta.

Comércio: não divulgou.

Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta.

Hemoba: não funcionará nesta quinta.

Escolas públicas: as unidades escolares não funcionarão nesta quinta e nem na sexta-feira (27 de maio).

