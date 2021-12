Confira o que abre e fecha no feriado de Conceição da Praia em Salvador

Na próxima quinta-feira, 8, é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, santa padroeira de Salvador. Confira o que abre e o que fecha neste feriado:

SHOPPINGS

Salvador Shopping

Funcionamento normal. Lojas e praça de alimentação ficam abertos das 9h às 22h. Já o cinema e o Espaço Gourmet têm horários independentes.

Shopping Barra

Funcionamento normal, com lojas e praça de alimentação abertas das 9h às 22h. Já o Barra Gourmet terá horário estendido das 12h às 23h.

Shopping Piedade

Funcionará em horário especial, das 11h às 19h.

Salvador Norte Shopping

Funciona normalmente, de 9h até as 22h.

Shopping Cajazeiras

As lojas abrirão das 13h às 21h e a praça de alimentação funciona das 12h às 21h. O espaço infantil, o Play Kids e o cinema têm horário de funcionamento independente.

Shopping Outlet Premium

Funciona em horário normal, com lojas e praça de alimentação abertas das 9h às 21h.

Shopping Center Lapa

Funcionará em horário especial, das 11h às 19h.

Shopping Bela Vista

Lojas e praça de alimentação funcionam em horário normal, das 9h às 22h. O cinema abre em horário independente. O SAC não funciona.

Shopping da Bahia

As lojas abrem das 13h às 21h. As praças de alimentação e as áreas de lazer (Playland e Planeta Criança) funcionarão das 12 às 21h. O cinema funciona em horário independente, a partir das 13h.

Boulevard Shopping Camaçari

Funciona normalmente porque o feriado é apenas em Salvador.

Shopping Paralela

Tem horário de funcionamento normal, das 9h às 22h.

LOJAS E SUPERMERCADOS

Ferreira Costa

Funciona das 8h às 19h.

Bompreço e Hiper Bompreço

Funciona entre 7h e 22h.

Sam´s Club

Abre das 8h às 18h.

Maxxi Atacado

Terá funcionamento entre 7h e 18h

Todo Dia

Abre das 7h às 14h

Pão de Açúcar

Funciona das 9h às 21h.

Extra

A loja da Vasco da Gama funciona das 7h à meia-noite. A loja da Rótula do Abacaxi abre das 7h às 22h. E a loja localizada na Avenida Paralela funciona 24h.

Assaí

A unidade do bairro de Paripe funciona das 7h às 20h.

Casas Bahia

Lojas funcionam em horário normal.

Perini

Os estabelecimentos da Graça, Barra e Vasco da Gama irão abrir das 6h30 às 20h, já o da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

LAZER

Zoológico de Salvador

Funciona normalmente das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)

Estará fechado.

SERVIÇOS

SAC

Nenhuma unidade funcionará nesta quinta-feira.

Correios

Todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Coelba

Estabelecimento de atendimento estarão fechados, mas o operacional e o atendimento às solicitações relacionadas ao fornecimento de energia funcionarão normalmente.

Sinebahia

Os postos de atendimento serão suspensos nesta quinta.

Bancos

Estarão fechados em Salvador.

