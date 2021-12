Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro

Esta sexta-feira, 7, é feriado da Independência do Brasil e por conta disso alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos alteram o horário de atendimento.

Confira o que abre e fecha neste 7 de setembro:



Shopping:

Salvador Shopping - As lojas não abrem na sexta, 7. A área de lazer funciona das 11 às 22 horas e a praça de alimentação das 12 às 21 horas. O funcionamento é normal no sábado e domingo;



Paralela - A praça de alimentação e restaurantes abrem das 12 às 20 horas. O cinema segue programação normal, já as lojas não abrem;

Iguatemi - As lojas vão ficar fechadas. Já a praça de alimentação funciona das 12 às 21 horas, o Playland e Multiplex abre a partir das 10 horas e o Planeta Criança funciona das 12 às 21 horas;

Paseo - As lojas não abrem. A praça de alimentação funciona a partir das 12 horas e o CineVivo segue programação normal. No sábado o funcionamento é normal das 9 às 21 horas;

Itaigara - Não abre na sexta. Funciona normalmente no sábado;

Center Lapa - As lojas não abrem. A praça de alimentação funciona das 12 às 20h e o cinema segue a programação normal;

Piedade - O shopping não abre na sexta, 7. No sábado, 8, funciona das 9 às 20 horas e no domingo, 9, não abre;

Salvador Norte - A área de lazer abre das 11 às 21 horas e a praça de alimentação das 12 às 21 horas. Lojas e quiosques não funcionam. O atendimento é normalizado a partir de sábado;

Barra - Lojas não abrem. A praça de alimentação funciona das 12h às 20 horas e o cinema segue a programação normal. O shopping abre normalmente no sábado e domingo;



Bela Vista - A praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12 às 21 horas. As demais lojas não abrem;





Supermercado:

GBarbosa - Ainda não definiu;



Atakarejo - As lojas do Iguatemi e Estrada do Coco abrem das 7 às 22 horas, a Caminho de Areia das 7 às 20 horas e da Calçada das 7 às 15 horas. Já a unidade da Baixa do Fiscal não funciona;

Atacadão - Funciona das 7 às 21h

Bompreço - As unidades abrem normalmente, com exceção das lojas que funcionam em shoppings e seguem o horário de atendimento destes;



Makro - A loja do Iguatemi abre das 7h30 às 15 horas, já a da BR-324 funciona das 8 às 14h;

Extra - Abre normalmente;

Mercantil Rodrigues - Funciona das 7 às 14h;



Lazer:

Zoológico - Abre normalmente de 8h30 às 17 horas;



Serviço:

Comércio de rua - Não abre;

Bancos - Não funcionam;

Correios - As agências não funcionam, com exceção da unidade do aeroporto que abre das 8 às 12 horas;

adblock ativo