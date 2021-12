Confira o que abre e fecha no feriado da Semana Santa

Nesta sexta-feira, 18 de abril, os católicos homenageiam a Sexta-feira Santa, data em que são celebrados o julgamento, paixão, crucificação, morte e sepultamento de Jesus Cristo. Logo na sequência, no dia 21 de abril, é comemorado o dia de Tiradentes. Devido ao feriadão, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado. Confira:

| Lazer |

Zoológico: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funcionará de sexta-feira, 18 até segunda-feira, 21.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funcionará de sexta-feira, 18, até segunda-feira, 21.

Mercado Modelo: funcionará na sexta-feira, 18, sábado, 19, e segunda-feira, 21, das 9h às 19h e no domingo, 20, das 9h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: as lojas e praça de alimentação estarão fechadas na sexta-feira, 18. No sábado, o funcionamento é das 9h às 20h. No domingo e na segunda-feira, 21, as lojas permanecerão fechadas.

Shopping Yemanjá Trade: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Shopping Itaigara: as lojas e praça de alimentação estarão fechadas na sexta-feira, 18. No sábado, as lojas funcionarão normalmente das 9h às 20h. Domingo e segunda-feira, 21, as lojas e praça de alimentação permanecerão fechadas.

Shopping Paseo: as lojas não funcionarão na sexta-feira, 18, nem segunda-feira, 21. Sendo que o o cinema funciona normalmente e a praça de alimentação abre opcionalmente, a partir das 12h. No sábado, 19, as lojas e serviços funcionarão normalmente, das 9h às 21h e no domingo, 20, as lojas funcionarão em caráter opcional, das 14h às 20h, assim como a praça de alimentação, que abre a partir das 12h. O cinema funciona normalmente, de acordo com a programação do Circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi: na sexta-feira, 18, as lojas estarão fechadas e o Multiplex funciona a partir das 14h. A área de lazer (Planeta Criança e Playland) e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. Já no sábado, 19, o shopping abre normalmente, das 9h às 22h. Domingo, 20, as lojas funcionam das 13h às 21h e a área de lazer e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. Na segunda, dia 21, as lojas abrem a partir das 13h. A área de lazer e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. O Multiplex funciona a partir das 10h. Em todos os dias, a academia Bodytech funciona em horário especial, das 9h às 14h.

Shopping Salvador: as lojas e quiosques estarão fechados na sexta-feira, 18, o lazer funcionará das 11h às 21h, e a praça de alimentação e as Lojas Americanas funcionarão das 12h às 21h. O supermercado Bompreço funcionará das 8h às 21h. No sábado, 19, as lojas e quiosques funcionarão normalmente, das 9h às 22h. No domingo, 20, o shopping abre normalmente, das 12h às 21h. E na segunda-feira, 21, as lojas funcionarão normalmente das 9h às 22h. O Bompreço funcionará das 7h às 22h. SAC, bancos, Correios e Lotéricas estarão fechados.

Shopping Salvador Norte: as lojas e quiosques estarão fechados na sexta-feira, 18. Sendo que o lazer funcionará das 11h às 21h e praça de alimentação das 12h às 21h. No sábado, 19, o shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h. No domingo, também funcionará normalmente, das 12h às 21h e na segunda-feira, 21, as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa: as lojas e quiosques estarão fechados e a praça de alimentação abre das 12h às 20h. No sábado, abre normalmente das 9h às 22h. No domingo as lojas e quiosques estarão fechados, sendo que a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h. Na segunda-feira, 21, as lojas e quiosques funcionarão das 12h às 18h e a praça de alimentação até às 20h.

Shopping Paralela: as lojas estarão fechadas com excessão das Americanas. A praça de alimentação e o parque dos infláveis funcionarão normalmente na sexta-feira, 18. O cinema funcionará a partir das 14h. No final de semana e na segunda-feira, 21, o funcionamento será normal, das 9h às 22h.

Shopping Barra: as lojas estarão fechadas e praça de alimentação funcionará das 12h às 20h todos os dias. O cinema funcionará a partir das 14h e o Barra Gourmet funcionará das 12h às 13h.

Shopping Bela Vista: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Pituba Parque Center: as lojas e salas estarão fechadas na sexta-feira, 18. No sábado, o funcionamento será das 9h às 18h e no domingo e segunda-feira, 21, permanecerão fechadas.

Confira a programação dos cinemas no Cineinsite

| Supermercados |

Extra: todas as lojas funcionarão em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam das 19h a 00h, já o da Avenida Paralela, funciona 24h.

GBarbosa: as lojas funcionarão na sexta-feira, 18, em horários diferenciados. No Hiper Iguatemi, das 7h às 18h; no Costa Azul, das 7h às 18h; na San Martin, das 8h às 18h; na Fazenda Grande, das 8h às 13h; em Brotas, das 8h às 13h; em Lauro de Freitas, das 7h às 18h; no Ogunjá, das 8h às 13h; em Pirajá, das 8h às 13h; no Cabula, das 8h às 18h; em Guarajuba, das 7h30 às 19h; em Pau da Lima, das 7h às 18h; no Horto Bela Vista, das 12h às 22h. No sábado, 19, domingo, 20, e segunda-feira, 21, todas as lojas funcionarão em horário normal.

Hiperideal: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Perini: as lojas funcionarão em horários especiais no feriado que vai de sexta-feira, 18, até segunda-feira, 21. As unidades da Pituba e Graça funcionarão todos os dias das 6h às 22h. Na Barra e Vasco da Gama, na sexta-feira Santa, 18, no domingo, 20, e na segunda-feira, 21, abrirão das 6h30 às 20h. No sábado, 19, funcionarão das 6h30 às 22h. Os quiosques do Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Iguatemi e Paralela funcionarão de acordo com os horários de cada estabelecimento.

Makro: as lojas funcionarão em horário diferenciado. A unidade do Iguatemi funcionará na sexta-feira, 18, das 7h30 às 15h. No sábado, 19, das 7h às 22h e no domingo, 20, e segunda-feira, 21, das 7h30 às 15 novamente. Já na unidade de Pirajá, na sexta funcionará das 7h às 14h. No sábado, das 7h às 20h30. No domingo e na segunda, das 7h às 14h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Sam's Club: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Atakarejo: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

| Serviço |

Simm: os postos não funcionarão a partir de quinta-feira, 17, retomando as atividades terça-feira, 22.

SineBahia: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

SAC: os postos não funcionarão na sexta-feira, 18, nem na segunda-feira, 21. No sábado, 19, funcionarão apenas as unidades do Barra, Bela Vista, Shopping Paralela e Salvador Shopping. Sendo o do Barra das 7h às 13h; do shopping Bela Vista, das 8h às 13h; do Shopping Paralela, das 9h às 13h e do Salvador Shopping, das 9h às 15h. No domingo os postos também estarão fechados.

Correios: na sexta-feira, 18, todas as agências estarão fechadas. No sábado, mantêm o horário normal àquelas que abrem aos sábados. No domingo, a agência do aeroporto Luís Eduardo Magalhães funcionará em regime de plantão, das 8h às 12h. E na segunda-feira, feriado de Tiradentes, a única agência em funcionamento é a do aeroporto, no mesmo regime de plantão, das 8h às 12.

Repartições públicas: não funcionarão a partir de quinta-feira, 17, retomando as atividades terça-feira, 22. Exceto serviços de emergência hospitalar e segurança pública.

Comércio: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Bancos: não funcionarão de sexta-feira, 18, a segunda-feira, 21.

Hemoba: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

Escolas públicas: as atividades serão suspensas a partir desta quinta-feira, 17, retomando as atividades terça-feira, 22.

Detran-BA: o horário de funcionamento ainda não foi divulgado.

