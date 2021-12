Confira o que abre e fecha no feriado da padroeira do Brasil

Na próxima quarta-feira, 12, é feriado nacional em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil. No mesmo dia também é festejado o Dia das Crianças. Em Salvador e região metropolitana, os centros comerciais e áreas de lazer terão horário de funcionamento diferenciado. Confira:

Lazer:



Jardim Zoológico: funcionará normalmente das 8h30 às 17h.



Museu:



Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): terá programação especial para o dia das crianças das 13h às 17h.



Museu de Arte da Bahia (MAB): funcionamento das 14h às 18h



Mercado Modelo: funcionamento de 8h até as 14h.





Shoppings:



Boulevard Shopping de Camaçari: lojas funcionam das 14h às 20h. A área de alimentação abre às 12h e fecha às 20h. Cinema: 12h as 20h.



Salvador Norte Shopping: as operações de lazer e as lojas Le Biscuit, Lojas Americanas, Casas Bahia, Leader, Renner, C&A e Riachuelo funcionam entre 12h e 21h. As demais lojas e os quiosques abrem às 13h. O cinema segue o horário da programação.



Salvador Shopping: lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h; a praça de alimentação e a Lojas Americanas abrem ao meio dia. O cinema e o Game Station abrem das 11h às 21h e o Bompreço funciona entre 8h às 21h. SAC, bancos, correios e lotérica ficam fechados no feriado.



Shopping Barra: As lojas funcionarão das 13h às 21h; a Praça de Alimentação abrirá a partir das 12h e os restaurantes do Barra Gourmet e o Restaurante Madero funcionarão das 12h às 23h. As salas de cinemas funcionarão normalmente. O SAC estará fechado.



Shopping Bela Vista: as lojas e os quiosques abrem das 13h às 21h. A praça de alimentação abre ao meio dia. O G Barbosa e a Lojas Americanas funcionam das 13h às 21h, Farmácia Sant'Ana e Popular funcionarão das 12h às 21h. O cinema funciona normalmente.



Shopping Center Lapa: todas as lojas estarão fechadas nesta quarta-feira (12), com exceção da Lojas Americanas que abre das 9h às 18h. O cinema e a praça de alimentação funcionam das 12h às 20h.



Shopping Paralela: lojas funcionam das 13h às 21h. Area de lazer, restaurantes e alimentação abrem ao meio dia. O cinema segue a programação do site.



Shopping Piedade: apenas a Lojas Americanas funciona das 9h às 16h; o restante do centro de compras permanece fechado.



Shopping da Bahia: Espaço Conceito Bazar: atividade de colorir funciona o dia inteiro. Oficinas de turbante infantil, entre 15h às 16h; contação de histórias, entre 16h as 20h.



Shopping Cajazeiras: praça de alimentação estará aberta das 12 às 21 horas. As lojas funcionarão das 13 às 21 horas. O espaço infantil Play Kids e as salas de cinema Cinesercla seguirão horários independentes.

Estabelecimentos:

Ferreira Costa: Funciona das 8h às 20h30.

Comercial Ramos: funcionam em horário especial; Av. ACM - 8h às 17h; Av. San Martin - 8h às 14h; Lauro de Freitas - 8h às 14h;Nazaré - fechada

Supermercados:

GBarbosa: Iguatemi, Pau da Lima, Cabula: abertas das 7h às 19h; Costa Azul: aberta das 7h às 21h; San Martins: aberta das 8h às 16h; Brotas: aberta das 8h às 15h; Shopping Bella Vista: loja aberta no horário de funcionamento do centro de compras; Lauro de Freitas: aberta das 7h às 20h; Guarajuba: aberta das 8h às 20h.

Mercantil Rodrigues: Calçada, Ogunjá e Pirajá: abertas das 7h às 18h.

Lauro de Freitas: aberta das 7h às 19h

Maxxi Atacado: unidades abrem às 7h e fecham às 18h na quarta-feira (12).

Perini: horário varia de acordo com a unidade. Barra - 6h30 às 20h; Graça - 6h30 às 20h; Pituba - 6h às 22h; Vasco da Gama - 6h30 às 20h.

Bompreço: na quarta-feira (12), as unidades funcionam normalmente das 7h às 22h, exceto as que estão localizadas dentro de shoppings centers, que funcionam seguindo o horário dos centros de compras.

Sam's Club: funcionamento entre 8h às 18h

Todo Dia: funciona entre 7h ás 14h

