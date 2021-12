Confira o que abre e fecha no feriado 2 de Julho em Salvador

Os estabelecimento comerciais e órgãos públicos alterarão o horário de funcionamento neste sábado, dia 2 de julho, quando é comemorada a Independência da Bahia.

Saiba o que abre e fecha em Salvador:

| Lazer |

Zoológico: no feriado de 2 de julho, no sábado, o local estará aberto das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funcionará no feriado, sábado. Reabrirá no domingo das 13h às 18h e o Solar Café manterá seu atendimento das 12h às 21h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funcionará no feriado, sábado. Volta a funcionar no domingo das 14h às 18h.

Mercado Modelo: as lojas funcionam das 9h às 14h e os restaurantes das 9h às 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: funcionará normalmente no feriado, sábado, das 9h às 20h, com tarifa única de estacionamento a R$ 3.

Shopping Outlet Premium: funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Itaigara: funcionará normalmente, das 9h às 20h.

Shopping Paseo: as lojas funcionarão de modo facultativo, das 13h às 19h, bem como as operações de alimentação, que estarão abertas a partir das 12h. As duas salas de cinema terão sessões normais.

Shopping da Bahia: funcionará normalmente das 9h às 22h.

Salvador Shopping: funcionará normalmente das 9h às 22h. Bancos, SAC, Correios e Lotérica estarão fechados.

Shopping Salvador Norte: funcionará em horário normal, das 9h às 22h. As agências bancárias estarão fechadas.

Shopping Center Lapa: funcionará das 9h às 20h.

Shopping Paralela: funcionará normalmente, com todas as lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 9h às 22h.

Shopping Barra: funcionará normalmente das 9h ás 22h. O Barra Gourmet, espaço de restaurantes, estará aberto das 12h às 23h e o restaurante Maderos das 12h às 22h. O SAC estará fechado.

Shopping Bela Vista: funcionará normalmente das 9h às 22 horas.



| Supermercado |

Extra: as unidades funcionam normalmente.

Gbarsosa: as lojas funcionarão em horários especiais. As unidades Hiper Iguatemi, Pau da Lima e Cabula funcionarão das 7 às 19h. As localizadas no Costa Azul e Lauro de Freitas funcionam das 7 às 21h. A loja da San Martin funcionará de 8h e 16h. A unidade de Brotas, das 8 às 15h, e a loja de Guarajuba das 8h às 21h.

Perini: as unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama vão abrir das 6h30 às 20h, enquanto a unidade da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

Maxxi Atacado: funcionará das 8h às 14h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: funcionará normalmente, entre 7h e 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Mercantil Rodrigues: funcionarão de 7 às 21h.

Sam's Club: funcionará entre 8h e 18h.

Todo Dia: funcionará entre 7h e 20h.

Comercial Ramos: as unidades vão funcionar em horários diferenciados no feriado, sábado. A loja da Avenida ACM ficará aberta das 8h às 17h, já as de Nazaré, Avenida San Martin e de Lauro de Freitas terão expediente das 8h às 14h.

Ferreira Costa: a loja abrirá normalmente no feriado de 2 de julho, no sábado, das 8h às 20h.

| Serviço |

Metrô: funcionará normalmente no feriado, sábado, das 5h às 00h.

Salvador Card: os postos não abrirão no feriado, sábado.

SAC: as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não funcionarão no feriado, sábado. Mais informações no site do SAC ou pelo telefone 0800 071 5353. A ligação é gratuita.

Repartições públicas Municipais: não funcionará no feriado, sábado.

Repartições públicas estaduais: Não funcionará no feriado, sábado.

Comércio: não funcionará no feriado, sábado.

Coelba: agências e postos de atendimento não funcionarão no feriado de 2 de Julho, no sábado.

Bancos: não funcionarão.

Hemoba: o Hemocentro não vai funcionar

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Detran-BA: não funcionará no feriado, sábado.

