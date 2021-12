Confira o que abre e fecha no Corpus Christi em Salvador

O horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços públicos em Salvador é modificado na quinta-feira, 4, por conta do feriado de Corpus Christi. O Portal A TARDE preparou este guia com o que abre e fecha:



| Lazer |

Mercado Modelo - As lojas funcionam das 9h às 14h e o restaurante das 9h às 16h.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Funciona das 14h às 19h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Abre 14h e fecha 19h.

Zoológico - Abre para visita das 8h30 às 17h.



| Shoppings |

Shopping Piedade - O shopping tem horário diferenciado no feriado de Corpus Christi e funciona das 9h às 18h.

Shopping Itaigara - Funciona em horário diferente, das 9h às 20h.

Pituba Parque Center - Não divulgou.

Shopping Paseo - As lojas abrirão, opcionalmente, das 13h às 19h. Já a área de alimentação funciona das 12h às 19h e as salas de cinema operam normalmente.

Outlet Premium - Funciona das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - Funciona das 9h às 21h.

Salvador Shopping - Funciona das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte - Funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa - As lojas funcionam das 12h às 18h e a praça de alimentação das 12h às 20h.

Shopping Barra - As lojas e a praça de alimentação funcionam normalmente, das 9h às 22h. Os restaurantes da área Barra Gourmet, no 1º piso, também ficam abertos no horário regular, das 12h Às 23h. Somente o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não abre no feriado.

Shopping Bela Vista - Funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Paralela - Funciona normalmente, das 9h às 22h.

>>>> Confira a programação do cinemas no Cineinsite

| Supermercados |

Extra - As unidades funcionam normalmente. A unidade do Hiper na Vasco da Gama abre 7h e fecha 0h e o da Rótula do Abacaxi abre Às 7h e fecha às 22. A loja Extra da Avenida Paralela funciona 24h.

Bompreço e Hiper Bompreço - As lojas funcionam normalmente, das 7h às 22h. Já as unidades dos shoppings seguem o horário dos estabelecimentos.

Perini - A unidade da Barra funciona das 6h30 às 20h e as lojas da Graça e Vasco da Gama abrem 6h e fecham 20h. A Perini da Pituba fica aberta entre 6h e 22h. As lojas nos shoppings seguem o horário de funcionamento desses centros comerciais.

Sam´s Club - Funciona das 8h às 18h.

Maxxi Atacado - Não divulgou.

TodoDia - Todas as unidades funcionam das 9h às 13h.

Mercantil Rodrigues - As unidades da Calçada e Ogunjá funcionam das 7h às 18h e Pirajá, das 8h às 14h;

GBarbosa - As lojas da San Martin, Cabula e Pau da Lima funcionam das 8h às 20h e as unidades do Iguatemi e Costa Azul das 7h às 21h; o GBarbosa de Brotas abre 8h e fecha 14h; já o de Pirajá funciona apenas das 7h às 14h.

Atacadão - Não divulgou.

| Serviços |

SAC - Nenhuma unidade abre no feriado.

Sine Bahia - Não divulgou.

Hemoba - Não funciona no feriado.

Correios - Todas as agências dos Correios fecham no feriado.

Metrô - Não funciona no feriado.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Trânsito (em caso de acidente) - 194

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - (71) 2109-3600

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) (71) 3117-1410 | 3117-1417

adblock ativo