Confira o que abre e fecha no 2 de julho

Os estabelecimento comerciais e órgãos públicos alteraram o horário de funcionamento nesta terça-feira, dia 2 de julho, quando é comemorada a Independência da Bahia.

Saiba o que abre e fecha em Salvador:

| Lazer |

Zoológico: Terça, 2, de 8h30 às 17 horas.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Na segunda, 1º, e terça, 2, não vai funcionar.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Na segunda, 1º, e terça, 2, não vai funcionar.

Mercado Modelo: Na terça-feira, 02, funciona das 9h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: Não funciona terça, 2.

Shopping Yemanjá Trade: não informou

Shopping Itaigara: Não abre na terça, 2.

Pituba Parque Center: Na terça-feira, 02, não vai funcionar.

Shopping Paseo: Na terça, 2, abre normalmente das 9 às 21 horas.

Shopping Iguatemi: Funciona na terça, 2, de 9 às 22 horas.

Salvador Shopping: Na terça, 2, o shopping funciona normalmente das 9 às 22 horas.

Shopping Salvador Norte: No feriado de 02 de Julho, terça-feira, lojas e quiosques abrem das 13h às 21 horas (com opcional de funcionamento no horário das 09h às 22 horas). As lojas âncoras e o game station abrem das 9h às 22 horas. O cinema terá funcionamento normal.

Shopping Center Lapa: Todas as operações do empreendimento não abrem na terça-feira, 2. O shopping volta a funcionar normalmente das 9h às 21h da quarta-feira, 3.

Shopping Paralela: Na terça, 2, as lojas vão abrir das 14 às 20 horas e a praça de alimentação funciona das 12 às 21 horas.

Shopping Barra: Na terça, 2, abre normalmente das 9 às 22 horas, sendo que os restaurantes do Barra Gourmet abrem das 12 às 23 horas.

Shopping Bela Vista: Na terça, 2, as lojas abrem das 13 às 21 horas e a praça de alimentação e opções de lazer das 12 às 21 horas.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.

| Supermercado |

Extra: Funciona normalmente na terça, 2.

Gbarsosa: Na terça, 2, as lojas do Costa Azul, Iguatemi, San Martin, Lauro de Freitas, Cabula e Bela Vista funcionam das 7h às 21h; as unidades de Brotas e Pirajá fecham às 18h; de Gaurajuba, Fazenda Grande e Ogunjá abrem das 7h30 às 18 horas.

Hiperideal: Na terça, 2, a unidade da Barra funciona das 7h às 18h. Já as lojas da Graça e de Stella Maris abrem das 7h às 20h. As unidades de Itapuã, Piatã e Pituba funcionam todos os dias das 7h às 22h.

Perini: Na terça, 02, funcionará normalmente. As lojas da Pituba e Graça abrirão das 6h às 22h e as unidades da Vasco da Gama (Master) e Barra ficarão abertas das 6h30 às 22h.

Makro: A loja da BR-324 funciona das 7 às 14 horas na terça, 2. Já a unidade do Iguatemi abre às 7h30 e segue até 15 horas.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: Abre normalmente na terça, 2.

Ferreira Costa: Abre das 8 às 20h30 na terça, 2.

Sam's Club: Na terça-feira, 02, funciona das 8h às 18h.

Atakadão Atakarejo: Na terça, 2, as unidades do Iguatemi e Caminho de Areia abrem das 7 às 20 horas; a de Lauro de Freitas, das 7 às 15 horas; da Calçada, das 7 às 13 horas e da Baixa do Fiscal não abre.

Atacadão: Na terça-feira, 02, funciona em horário normal, das 7h às 21h.

| Serviço |

Simm: Devido ao feriado de 2 de julho, na terça-feira, o Simm estará disponível apenas na quarta, 3.

SineBahia: Não funciona na terça-feira, 02. Na segunda-feira, 1º, funciona normalmente.

Salvador Card: Não funciona na terça-feira, 02. Na segunda-feira, 1º, todas as unidades abrem em horário normal, das 7h às 20h.

SAC: Todos os 30 postos da capital e interior, bem como os 14 Pontos Cidadão que integram a Rede SAC, estarão fechados na terça-feira, 02. Na segunda, 1º, e na quarta, 03, funcionam normalmente. Mais informações no site do SAC (www.sac.ba.gov.br) ou pelo telefone 0800 071 5353. A ligação é gratuita.

Repartições públicas Municipais: Ainda não foi definido.

Repartições públicas estaduais: Funcionam normalmente na segunda, 1º. Na terça, 2, apenas os serviços considerados essenciais, como segurança e saúde, serão mantidos.

Comércio de rua: Na terça, 2, o funcionamento é opcional para os lojistas.

Bancos: Não abrem na terça, 2.

Hemoba: Não informou

Correios: Apenas a agência do aeroporto abre na terça, das 8 às 12 horas.

Detran-BA: Não informou

