Confira o que abre e fecha neste feriado de Finados

Neste sábado, 2, é celebrado o Dia de Finados, data em que os familiares e amigos mortos são homenageados. Apesar de ser em um dia de fim de semana, alguns shoppings e outros estabelecimentos comerciais alteraram seu funcionamento por conta deste feriado. Confira!

Confira o que abre e fecha:

Shopping:

Barra - O shopping vai abrir normalmente neste sábado, 2, das 9 às 22 horas;

Salvador Shopping - Não vai alterar o horário de funcionamento, abrindo das 9 às 22 horas;

Center Lapa - Abre normalmente de 9 às 21 horas;

Piedade - Funciona das 9 às 20 horas;

Itaigara - Não funciona no sábado, 2;

Iguatemi - Abre normalmente de 9 às 22 horas;

Shopping Paralela - Funciona normalmente das 9 às 22 horas;

Salvador Norte - Não divulgou até o momento;

Paseo - Funciona normalmente das 9 às 21 horas;

Bela Vista - Abre normalmente das 9 às 22 horas;

Outlet Premium - Abre normalmente das 9 às 21 horas;

Supermercado:



Bompreço - As lojas abrem normalmente;

Extra - Funciona normalmente;

GBarbosa - As unidades abrem normalmente;

Makro - A loja da BR-324 abre das 7 às 14h e a do Iguatemi, de 7 às 15 horas;

Atacadão - Abre normalmente das 7 às 21 horas;

Mercantil Rodrigues - Não divulgou até o momento;

Atakarejo - As lojas do Iguatemi e Caminho de Areia funcionam até as 22 horas; a de Lauro de Freitas fecha às 23h e da Calçada funciona até as 18h. A unidade da Baixa do Fiscal e os atacados não abrem;



Comércio:

Perini - As lojas abrem normalmente neste sábado, 2;

Ferreira Costa - Abre das 8 às 20 horas;



Serviço:

Correios - Apenas a agência do aeroporto vai funcionar em regime de plantão, das 8 às 12 horas;



Lazer:

Zoológico - Abre normalmente;

Mercado Modelo - Não divulgou até o momento;

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Abre das 14 às 19 horas;

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Funciona normalmente das 14 às 19 horas;

