Confira o que abre e fecha neste domingo de eleições em Salvador

Neste domingo, 7, ocorrem as eleições para presidente, governador, senadores e deputados estaduais e federais, em todo o País. Devido ao pleito, alguns estabelecimentos em Salvador e região metropolitana (RMS) terão o seu funcionamento alterado. Confira:

Zoológico - Funcionará normalmente das 8h30 às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Estará fechado

Museu da Misericórdia - Estará fechado

Museu de Arte Moderna (MAM) - Estará fechado

Mercado do Rio Vermelho/Ceasinha - Estará fechado

Mercado Modelo - Estará fechado

Shopping Piedade - As lojas Le Biscuit (piso L1) e Americanas (piso L2), bem como a atração infantil Hotel Transilvânia 3 vão abrir neste domingo, das 8h às 14h. O restante do shopping estará fechado.

Shopping Itaigara - As lojas estarão fechadas, já o supermercado Bompreço funcionará das 7h às 18h e o restaurante Terraço das 11h às 15h.

Pituba Parque Center - Não funciona.

Outlet Premium - Funciona normalmente de 9h às 21h.

Shopping da Bahia - Lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e restaurantes funcionam de 12h às 21h, assim como, Playland e Planeta Criança. Cinema abre normalmente conforme programação.

Salvador Shopping - As áreas de lazer e alimentação, juntamente com Mercado Orgânico, Lojas Americanas, Drogasil, Drogaria São Paulo, Farmácia Sant’Ana e Pague Menos, abrem de 12h às 21h. O supermercado Bompreço, localizado dentro do shopping estará aberto de 7h às 21h. As demais lojas, quiosques, SAC, bancos, Correios e Lotérica estarão fechados.

Shopping Salvador Norte - O supermercado Bompreço funciona normalmente de 8h às 21h, os espaços de alimentação e lazer, de 12h às 21h, e as lojas e quiosques de 13h às 21h. Já a clínica Clivale permanece fechada.

Shopping Center Lapa - As Lojas Americanas e o Atacadão dos Remédios funcionará das 10h às 18h e as salas de cinema e praça de alimentação (das 10h às 20h). As demais lojas estarão fechadas.

Shopping Barra - Lojas e quiosques não funcionam. Já a praça de alimentação tem funcionamento das 12h às 21h, e o Barra Gourmet, a partir das 12h. O Cinema funciona normalmente conforme programação.

Shopping Bela Vista - Apenas a praça de alimentação funciona normalmente, de 12h às 21h, assim como o cinema, conforme a programação. Lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Paralela - As lojas do Shopping Paralela funcionarão das 13h às 21h. Já as áreas de alimentação e lazer vão abrir das 12h às 21h. O cinema, kart e boliche seguem programações próprias.

Extra - Unidades funcionam normalmente. A loja da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi abrem às 7h e fecham à 0h. A loja da Paralela funciona 24h.

Pão de Açúcar - A unidade do Costa Azul funcionará de 7h às 22h. Já a do Shopping da Bahia abre de 12h às 21h.

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart - Funcionamento normal.

Sam´s Club - Funcionamento normal, de 8h até as 19h.

Maxxi Atacado - Funcionamento normal.

TodoDia - Funcionamento normal.

Mercantil Rodrigues - Lojas da Calçada, Ogunjá e Pirajá funcionam de 7h às 18h.

Ferreira Costa - A loja vai funcionar das 9h às 18h.

GBarbosa - A loja do Costa Azul abre das 7h às 21h, e a do Iguatemi abre das 7h às 19h. San Martin, das 8h às 19h, a de Brotas abre das 8h às 14h, e a do Horto Bela Vista segue horário de funcionamento do Shopping Bela Vista.

Perini - Lojas da Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra funcionam das 6h30 às 21h e Costa Azul das 7h às 21h.

SIMM - Estará fechado

SineBahia - Todos os postos estarão fechados.

SAC - Todos os postos estarão fechados.

Correios - Todas as agências dos Correios estarão fechadas.

Bancos - Não haverá atendimento nas agências bancárias.

