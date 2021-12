Confira o que abre e fecha na Lavagem do Bonfim

As lojas, agências bancárias, supermercados e órgãos públicos que funcionam na Conceição da Praia, Comércio, Calçada, Mares e Bonfim terão o horário alterado nesta quinta-feira 15, por conta da Lavagem do Bonfim. Os estabelecimentos localizados em outras áreas da cidade abrem normalmente.

Confira o que abre e fecha no trajeto do cortejo:

Lazer:

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Não abre.

Mercado Modelo - Funcionam apenas os bares e restaurantes.

Zoológico - Abre das 8h30 às 18h.

Shoppings:

Piedade - As lojas e praça de alimentação abrem das 9h às 18h.

Center Lapa - Funciona normal das 9h às 18h.

*Os demais shoppings funcionam normalmente

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite

Supermercados:

Mercantil Rodrigues - A loja que fica na Calçada não vai abrir nesta quinta.

Atakarejo - A unidade da Calçada não funciona.

Bompreço - Funciona normalmente, de acordo com cada unidade.

Gbarbosa - Funciona normalmente, de acordo com cada unidade.

Serviço:

Bancos - As agências do Comércio, Calçada, Liberdade e imediações da Igreja do Bonfim das 8h às 11h. Nos demais pontos da cidade, o funcionamento é normal.

Órgãos públicos - Unidades que estão no percurso do cortejo não abrem. Nos demais pontos da cidade, funcionam normalmente.

Comércio - A maioria das lojas do Comércio e Cidade Baixa não abrem, mas o funcionamento depende da decisão de cada lojista.

Correios - As unidades Central Salvador, Calçada, Mercado Modelo e da Estrada da Liberdade não funcionam.

SAC - A unidade do Comércio não abre nesta quinta.

adblock ativo