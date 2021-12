Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de Tiradentes

Na próxima sexta-feira, 21, feriado nacional, comemora-se o Dia de Tiradentes, uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, líder da Inconfidência Mineira, que foi executado neste data, no ano de 1792. Em decorrência do feriado, alguns estabelecimentos terão uma programação diferenciada ou não irão funcionar.

Veja o que abre e fecha nesta data em Salvador:

| Lazer |

Zoológico de Salvador: Funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna (MAM): Funciona normalmente, das 13h às 18h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Funciona em um horário diferenciado, das 14h às 18h.

Mercado Modelo: Terá um horário de funcionamento especial, das 9h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: O estabelecimento estará fechado. No sábado, volta a funcionar normalmente, das 9h às 20h.

Shopping Itaigara: O shopping estará fechado. No sábado, volta a funcionar das 9h às 21h.

Shopping Paseo: Fica aberto das 12h às 19h, já as lojas terão a opção de abrirem ou não. O cinema funciona normalmente.

Shopping da Bahia: Lojas, praça de alimentação e espaços de lazer abrem a partir das 13h e ficam até às 21h. O cinema abre a partir das 10h, equanto a academia fica aberta das 9h às 14h.

Shopping Salvador: Supermercado Bompreço fica aberto das 8h às 21h. Lojas âncoras abrem às 9h e fecham às 21h, enquanto demais lojas e quiosques ficam abertos das 13h às 21h. Os espaços de lazer ficam abertos das 11h às 21h; espaço gourmet tem horário de funcionamento independente.

Salvador Norte: O Hiper Bompreço fica aberto das 8h às 21h. Lojas âncoras e Drogasil abrem às 9h e fecham às 21h. Praça de alimentação e Lazer das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques abrem às 13h e fecham às 21h.

Shopping Center Lapa: Lojas e quiosques abrem às 12h e ficam até às 18h. A praça de alimentação e cinema ficam abertas das 12h às 20h.

Shopping Paralela: Abre às 12h e fica até às 21h, com as lojas abrindo às 13h, e o cinema funciona normalmente com programação própria.

Shopping Barra: Funciona normalmente, das 13h às 21h.

Shopping Bela Vista: Lojas abrem às 13h e fecham às 21h. Praça de alimentação, espaços de lazer, farmácias e Gbarbosa abrem às 12h e ficam até às 21h.

Shopping Cajazeiras: A Praça de Alimentação vai abrir das 12 às 21 horas, já as lojas e espaço infantil funcionam das 13 às 21 horas. O cinema abre a partir das 13h30. No sábado, 22, o shopping funciona normalmente.

Shopping Outlet Premium: Funciona normalmente das 9 às 21 horas na sexta, 21.

| Supermercado |

Extra: Da Paralela funciona 24h, já os da Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama abrem às 7h e ficam até às 22h.

GBarbosa: Do Iguatemi abre das 7h às 19h; Costa Azul das 7h às 21h; San Martins abre das 8h às 18h; Brotas das 8h às 14h; Pau da Lima 8h às 16h; Cabula: abre das 7h às 21h; Lauro de Freitas abre das 7h às 20h, e o de Guarajuba das 8h às 21h.

Maxxi: Funciona das 7h às 14h.

Mercantil: Os da Calçada, Ogunjá e Pirajá abrem das 7h às 18h, enquanto o de Lauro de Freitas abre das 7h às 19h.

Bompreço e Hiper Bompreço: Funciona das 7h às 22h.

Sam's Club: Aberto das 8h às 18h.

Todo Dia: Abre às 7h e fecha às 21h.

Perini: Funciona normalmente; Graça, Barra e Vasco da Gama fica das 6h30 às 20h abertos, e Pituba das 6h às 22h.

| Serviço |

SineBahia: Nenhuma unidade irá funcionar.

SAC: Todas as unidades estarão fechadas durante o feriado. No sábado, retomam as atividades apenas os postos dos Shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador, todos na capital.

Salvador Card: Somente o posto da Estação Pirajá.

Comércio: Estará aberto, porém, cada comerciante com sua programação própria.

Bancos: Não abrem no feriado.

Hemoba: Estará fechado durante o feriado.

Escolas públicas municipais: Não vão funcionar no feriado.

Repartições públicas municipais: Não irão funcionar.

Correios: Não funcionam no feriado.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Trânsito (em caso de acidente) - 156

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

