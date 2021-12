Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de Ano Novo

A exemplo do Natal, muitos estabelecimentos de Salvador - bancos, supermercados e shoppings - terão mudanças nos horários de funcionamento no dia 31, véspera do feriado do Ano Novo, e no dia 1º de janeiro de 2017. Confira:

| Shoppings |

Bela Vista - Na véspera do Réveillon, 31, o shopping funcionará até às 18h, e no dia 1º estará fechado. G Barbosa, Lojas Americanas, Farmácia Santana, Farmácia Super Popular e Farmácia Pague Menos seguirão o horário de funcionamento do centro de compras.

Boulevard Shopping Camaçari - Na véspera do Réveillon, 31, praça de alimentação funcionará das 10h às 17h, enquanto o cinema funcionará entre 11h30 e 16h. Já no dia 1º, as lojas estarão fechadas, enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h, e o cinema, entre 15h30 e 22h.

Shopping Cajazeiras - No dia, 31, véspera do Ano Novo, lojas e praça de alimentação funcionarão das 10h às 17h. No domingo, 1º, seguirão fechadas. As salas de cinema Cinesercla e o espaço infantil Play Kids seguirão com horários independentes.

Itaigara - No dia 31 abre das 9h às 16h. Já no dia 1º de janeiro permanecerá fechado.

Shopping da Bahia - Na véspera de Réveillon, 31, o shopping funcionará das 9h às 18h. E no dia 1º, as lojas não abrirão, funcionando apenas as praças de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Shopping Barra - No dia 31, o funcionamento será das 9h às 18h. No dia 1º, as lojas estarão fechadas.

Center Lapa - No dia 31, o estabelecimento abrirá das 9h às 17h. E no dia 1º, o shopping estará fechado.

Salvador Norte Shopping - No dia 31, o shopping estará aberto das 9h às 17h (bancos não abrirão). No dia 1º, a Game Station e cinemas abrem das 12h às 21h; a praça de alimentação, que terá abertura opcional, funcionará das 12h às 21h. Lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Paralela - No dia 31, funcionará das 9h às 18h. No dia 1º, lojas e restaurantes fecharão. A parte de lazer funcionará das 12h às 21h.

Shopping Piedade - Dia 31, o shopping abrirá das 9h às 18h. No dia 1° estará fechado.

Salvador Shopping - No dia 31 ficará aberto das 9h às 17h (o SAC não funcionará). No dia 1º,

a Game Station e os cinemas ficarão abertos das 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet têm abertura facultativa. Lojas, quiosques e Bompreço estarão fechados.

| Outros |

Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) - dia 31: estará aberto. Boxes, das 7h às 15h / Praça de Alimentação, das 7h às 15h. Dia 1º de janeiro fechará

Ferreira Costa - Dia 31/12: das 8h às 14h Dia 1º01: loja fechada

G Barbosa - 31/12: Costa Azul, Iguatemi, Brotas, Pau da Lima, Cabula e San Martin, abertas, das 6h30 às 18h; Bela Vista: horário do shopping

Comercial Ramos - No dia 31, a loja da Av. ACM terá expediente das 8h às 15h. Unidades do Vale de Nazaré, Av. San Martin e Lauro de Freitas funcionarão das 8h às 14h. No dia 1° de janeiro, todas as lojas estarão fechadas

| Correios |

No dia 31 em Salvador Haverá expediente apenas nas agências Edgar Santos e Bahia Bella. no dia 1° fechado

Funcionamento das agências no interior no dia 31: Haverá expediente apenas nas cidades e agências citadas abaixo:

Feira de Santana: Duque de Caxias e Manoel Bandeira

Ilhéus: São João Batista e Tiradentes

Vitória da Conquista: Poço Escuro

Teixeira de Freitas: Independência

Irecê: Teotônio Marques Dourado

|​ Lazer |

Parque da Cidade - Funciona normalmente neste período de festas de fim de ano e em janeiro das 4h30 às 19h, durante a semana, e de 4h30 às 22h, nos fins de semana

| Serviços |

Bancos

A Federação dos Bancos (Febraban) informou que as instituições financeiras fecham para atendimento ao público nesta sexta, 30, e o atendimento será retomado na segunda, 2. Contas de consumo (água, luz, telefone e entre outros), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado (2 de janeiro), sem a incidência de multa por atraso

SAC

No dia 31 de dezembro, todos os postos estarão fechados, retomando o funcionamento normalmente no dia 2 de janeiro

|Transporte|

Metrô

Vai funcionar em esquema especial para atender o público durante o réveillon, no dia 31 de dezembro. A Estação Campo da Pólvora permanecerá aberta até 1h da manhã do dia 1º de janeiro. As demais estações ficam abertas normalmente para embarque até meia-noite, e mantêm somente o desembarque aberto até o último passageiro.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Trânsito (em caso de acidente) - 194

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - (71) 2109-3600

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) (71) 3117-1410 | 3117-1417

