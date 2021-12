Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de 2 de Julho

O funcionamento de serviços públicos e privados em Salvador sofrera algumas alterações, em decorrência do feriado da Independência da Bahia que é celebrado nesta terça-feira, 2. Confira abaixo o que abre e o que fecha:

| Lazer |

Zoológico - Funcionamento normal, das 8h30 às 17h, durante os feriados.

Mercado Modelo - Funcionará das 9h às 15h. Podendo haver flexibilidade de acordo com a demanda de visitação.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Estará fechado durante o feriado e está previsto para abrir somente no dia 5 de julho devidoa um processo de montagem de exposição.

Museu da Misericórdia - Funcionará de 12h às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funcionará durante o feriado.

Mercado do Rio Vermelho - Os boxes estarão abertos das 8h às 14h e a praça de alimentação das 8h às 17h.

| Shoppings |

Shopping Piedade - Fechado.

Shopping Itaigara - Durante o feriado o Shopping Itaigara terá o funcionamento das lojas e serviços suspensos. Já o Bompreço operará das 7h às 18h.

Tri Center (Max, Pituba e Tropical) - Não funcionará.

Outlet Premium - Mantém seu horário de funcionamento tradicional.

Salvador Shopping - O Bompreço funciona das 8h às 21h; Alimentação e Lazer, das 12h às 21h; Lojas âncoras e farmácias (Drogasil, Extrafarma, Globo, Pague Menos e São Paulo), das 12h às 21h; Lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários estarão fechados, assim como o Labchecap, Clínicas Clivale, SAC, bancos, Correios e Lotérica.

Shopping Paseo - Em função do feriado do Dia da Independência da Bahia, 2 de julho, as lojas e serviços do Shopping Paseo não funcionarão amanhã, apenas o cinema, que funcionará de acordo com a programação.

Salvador Norte Shopping - O Hiper Bompreço abre das 8h às 21h; Alimentação, lazer*, drogarias, C&A, Leader, Le Biscuit, Lojas Americanas, Renner e Riachuelo funcionam das 12h às 21h; Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Barra - A praça de alimentação e o Belo Rústico vão funcionar das 12h às 21h., as lojas âncoras estarão abertas das 12às 21h, e os Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma das 12h às 23h.

Shopping Center Lapa - O Shopping Center Lapa altera o horário de funcionamento, em função do Dois de Julho. Na terça-feira, 2, o cinema e praça de alimentação funcionam das 12h às 20h e as Lojas Americanas, Riachuelo e Atacadão dos Remédios, das 12h às 18h. As demais lojas e quiosques estarão fechadas.

Shopping Bela Vista - A praça de alimentação e os espaços de lazer vão funcionar das 12h às 21h. As lojas âncoras estarão abertas, já as demais permanecerão fechadas.

Shopping da Bahia - O Pão de Açucar funciona das 12h às 21h; Alimentação e Lazer, das 12h às 21h; Lojas âncoras das 12h às 21h; Lojas e quiosques associados estarão fechados, e o cinema funciona conforme programação

Shopping Paralela - A praça de alimentação e os espaços de lazer vão funcionar das 12h às 21h. As lojas âncoras estarão abertas, as demais permanecerão fechadas.

Shopping Cajazeiras - Funcionará em horário especial, as lojas e praça de alimentação abrirão das 9h às 16h. O cinema Cinesercla estará funcionando com sua programação normal de filmes em cartaz.

| Supermercados |

Assaí - As unidades de Paripe e Calçada irão funcionar das 7h às 18h. As unidades de Pau da Lima e Camaçari de 7h às 20h, e a unidade de Lauro de Freitas de 7h às 21h.

Extra - Terá funcionamento normal nas três unidades, sendo no Paralela durante 24h, na Vasco e Rótula das 7h às 00h.

Pão de açúcar - A unidade do Pão de Açúcar no Costa Azul funcionará das 7h às 22h no sábado e na segunda-feira, e de 7h às 20h no domingo e terça-feira.

Mercantil Rodrigues - Unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrem das 7h às 18h.

GBarbosa - Costa Azul: das 7h às 21h; Lauro de Freitas: das 7h às 20h; Guarajuba: das 7h às 18h; Iguatemi: das 7h às 19h; San Martin, Brotas, Pau da Lima e Cabula: das 8h às 14h; Shopping Bela Vista: acompanhará o horário de funcionamento do shopping.

Perini - Unidades da Graça, Barra, Pituba e Vasco: abrem das 6h30 às 21h; Café Perini Costa Azul: funciona das 7h às 21h. Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

| Serviços |

Ferry-Boat - O sistema funcionará normalmente com viagens de 6h às 23h30.

Hemoba - Não funcionará.

Salvador Card - As unidades da Lapa e do Shopping da Gente estarão fechadas. Já os postos das Estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte funcionarão das 6h às 18h.

Bancos - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias na quinta-feira, 20, e no dia dia seguinte funcionará normalmente.

SAC - Não funcionará.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

