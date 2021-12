Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de 12 de outubro

Alguns serviços em Salvador vão funcionar em esquema especial nesta sexta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Quem ficar na capital baiana precisa estar atento aos horários diferenciados ou ao fechamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos. Confira abaixo o que fecha e o que abre durante o feriado:

| Lazer |

Zoológico - Abrirá no horário normal.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Abre das 14h às 18h.

Museu da Misericórdia - Estará fechado.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Evento infantil gratuito das 14h às 17h.

Mercado do Rio Vermelho/Ceasinha - A Ceasinha informa que o funcionamento dos boxes será 7h das 14h. Já a praça de alimentação vai funcionar das 7 às 16 horas.

Mercado Modelo - Abrirá até as 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade - As lojas estarão fechadas. Entretanto, a Lojas Americanas (piso L2) e Le Biscuit (piso L1), vai funcionar das 9h às 16h, com a atração infantil Hotel Transilvânia 3. Estarão disponíveis ao público os acessos da garagem G1 e do piso L2 (acesso Estação da Lapa). O Shopping Piedade volta às atividades no horário normal no sábado (13 de outubro), das 9h às 20h.

Shopping Itaigara - As lojas estarão fechadas. No entanto, o Bompreço estará aberto das 7h às 18h e os restaurantes vão operar de modo facultativo, das 11h às 15h. O centro de compras volta a funcionar normalmente no sábado, das 9h às 20h.

Pituba Parque Center - O Shopping estará fechado no feriado.

Shopping Paseo - O Shopping estará fechado no feriado.

Outlet Premium - O centro de compras mantém o seu funcionamento normal durante o feriado prolongado, das 9h às 21h, e oferece uma série de atividades infantis.

Shopping da Bahia - As lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e restaurantes ficarão abertos das 12h às 21h ; UCI Orient: Funcionamento normal ; Playland: 12h às 21h ; Planeta Criança: 12h às 21h ; Mundo do Slime:12h às 21h ; Cidade Colorir:12h às 21h; Criança Mania: 12h às 21h.

Salvador Shopping - Estarão abertos o Bompreço, das 8h às 21h, e as praças de lazer e alimentação, das 12h às 21h.

Shopping Salvador Norte - Hiper Bompreço, das 8h às 21h; praça de lazer e Alimentação, das 12h às 21h; Clivale, lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Center Lapa - As lojas estarão fechadas, mas o cinema, Carrinhos Ello Car e praça de alimentação funcionarão das 10h às 20h; Lojas Americanas e o Atacadão dos Remédios funcionarão das 10h às 18h.

Shopping Bela Vista - As lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e espaços de lazer ficarão abertos das 12h às 21h, assim como farmácias e supermercado GBarbosa. A Alpha Fitness, o SAC e as salas de cinemas do complexo Cinépolis funcionarão em horários independentes e a programação poderá ser consultada nos respectivos sites.

Shopping Paralela - As lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e espaço de lazer ficarão abertos das 12h às 21h.

Shopping Barra - As lojas estarão fechadas, com exceção das lojas abaixo: Yoggi – das 13h às 21h ; Planta Bebê – das 13h às 21h ; Lojas Americanas – das 13h às 21h; Confeitaria Piscilla Diniz – 12h às 21h ; NUts – 13h às 21h ; PB KIds das 12h às 21h ; Mr. Pretzel – das 13h às 21h

Shopping Cajazeiras - O empreendimento abrirá parcialmente, com lojas fechadas e praça de alimentação e cinema funcionando das 13h às 21h. Já o Play Kids e Le Biscuit abrirão a partir das 9h.

| Supermercados |

Assaí - Paripe: 07h às 18h ; Calçada: 07h às 18h.

Extra - Paralela: 24h ; Vasco da Gama: 07h às 00h ; Rótula do Abacaxi: 07h às 00h.

Pão de Açúcar - No Shopping da Bahia, funcionará de 12h às 20h; Costa Azul: 07h às 21h.

Walmart Supermercado - Funciona normalmente, contudo, os horários variam conforme a loja.

Bompreço - Abre das 7 às 22h, sendo que algumas lojas têm horários específicos de funcionamento.

Hiper Bompreço - Abre das 7 às 20 horas, com exceção de algumas unidades que têm horários específicos.

Sam´s Club - Abre das 8 às 19 horas.

Maxxi Atacado - As lojas de Pau da Lima, em Salvador, Itabuna e Vitória da Conquista vão funcionar das 8 às 18h. Já a unidade de Lauro de Freitas vai abrir uma hora antes, às 7h. Os estabelecimentos do Mares, em Salvador, e Feira de Santana não vão funcionar.

TodoDia - Vão funcionar normalmente, no entanto, o horário varia conforme a loja.

Mercantil Rodrigues - Calçada, Ogunjá e Pirajá – das 7h às 18h / Lauro de Freitas – das 7h às 19h

GBarbosa - Costa Azul – das 7h às 21h / Lauro de Freitas – 7h às 19h/ Guarajuba - das 8h às 18h / Horto Bela Vista – segue o horário de funcionamento do centro de compras / Hiper Iguatemi – das 7h às 19h / Brotas – 8h às 14h / Hiper San Martin, Pau da Lima e Cabula – das 8h às 16h.

Perini - Vasco da Gama, Barra, Graça e Pituba – 6h30 às 21h / Costa Azul – das 7h às 21h.

| Serviços |

SIMM - estará fechado.

SineBahia - estará fechado.

SAC - estará fechado.

Hemoba - Na sexta-feira, todas as unidades de coleta da Hemoba estarão fechadas. O atendimento volta ao normal já no sábado com os atendimentos regulares no Hemocentro Coordenador, localizado na Ladeira do Hospital Geral, das 7h30 às 12h30.

Salvador Card - Os postos SalvadorCard das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte vão funcionar em horário especial durante todos os dias do final de semana prolongado pelo feriado da sexta-feira. O da Estação da Lapa abre no sábado (13), em regime de autoatendimento, das 7h às 15h. A unidade Comércio não funciona no período. Na segunda-feira (15), todos os postos reabrem no horário habitual.

Correios - Estará fechado.

Bancos - Estará fechado.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

