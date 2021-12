Confira o que abre e fecha em Salvador no domingo da eleição

Devido a eleiçãoque acontece neste domingo, 2, alguns estabelecimentos de Salvador irão sofrer alteração no horário de funcionamento. Confira a lista para se programar.

| Shoppings |

Shopping Itaigara: não funciona.

Shopping Piedade: não abre

Shopping Cajazeiras: lojas e a praça de alimentação fechadas. Play Kids e Cinema funcionam.

Shopping Center Lapa: as lojas não funcionarão. Apenas a praça de alimentação e o cinema estarão abertos das 12h às 20h.

Shopping Paseo: lojas e serviços fechados, alimentação opcional a partir das 12h. Cinema de acordo com o horário da sessão, confira a programação no Cineinsite.

Shopping da Bahia: o Planeta Criança, Playland e praça de alimentação abrem das 12h às 21h. O Bodytech funciona das 9h às 14h, enquanto o cinema abre a partir das 10h. Lojas e Pão de Açúcar não funcionam.

Shopping Salvador: lojas fechadas. Alimentação e Lojas Americanas abrem das 12h às 21h. Cinema de acordo com a programação.

Shopping Salvador Norte: as lojas estarão fechadas. Alimentação, lazer e Lojas Americanas abrem das 12h às 21h.

Shopping Paralela: os restaurantes, lanchonetes e complexo de lazer funcionam de 12h às 21h. As lojas não abrem.

Shopping Barra: praça de Alimentação abre das 12h às 21h e os restaurantes do Barra Gourmet funcionam das 12h às 23h. Já o Restaurante Madero, no 4º Piso, abre das 12h às 22h. As salas de cinemas funcionam normalmente e os horários das sessões podem ser consultados no cineinsite. Lojas e o SAC fechados

Shopping Bela Vista: as lojas e o SAC estarão fechados. A área de alimentação, a Farmácia Santana e a Super Popular funcionarão das 12h às 21h. O GBarbosa e Lojas Americanas estarão abertos das 13h às 21h.



| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal.

G Barbosa: A rede tem horárioalterado, confira: Costa Azul das 7h às 21h; Hiper Iguatemi, Pau da Lima e Lauro de Freitas das 7h às 19h; Brotas das 8h às 14h; Cabula 7h às 18h; San Martin das 8h às 16h; Shopping Bela Vista 12h às 21h;

Maxxi Atacado: funcionamento das 7h às 18h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: funciona entre 7h e 22h.

Sam's Club: abre das 8h às 18h.

Todo Dia: abre das 8h às 16h.

Perini: as lojas estarão abertas no domingo, dia 2 de outubro. As unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama irão abrir das 6h30 às 20h, enquanto a da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

