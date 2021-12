Confira o que abre e fecha em Salvador no dia 2 de julho

Nesta quarta-feira, 2 de julho, os soteropolitanos comemoram o Dia da Independência da Bahia. Com o festejo, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o 2 de julho:

| Lazer |

Zoológico: funciona das 8h30 às 17h, com entrada gratuita.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funcionará. O Solar Café funciona em horário normal.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funcionará.

Mercado Modelo: das 9h às 14h. Os restaurantes funcionam durante o mesmo período.

| Shoppings |

Shopping Piedade: as lojas e a praça de alimentação estarão fechadas.

Shopping Yemanjá Trade: o horário de funcionamento não foi divulgado.

Shopping Itaigara: as lojas, a praça de alimentação e o cinema estarão fechados.

Shopping Paseo: as lojas abrem, em caráter opcional, das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona a partir das 12h e o cinema funciona de acordo com a programação do Circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi: as lojas, a praça de alimentação e a área de lazer abrem normalmente das 9h às 22h. O cinema funciona a partir das 10h e a academia Bodytech funciona em horário especial, das 9h às 14h.

Shopping Salvador: as lojas, a praça de alimentação e o cinema abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa: as lojas e quiosques abrem das 12h às 18h. O cinema e a praça de alimentação funcionam até às 20h. Na quinta-feira, 3, o funcionamento retoma o horário normal, das 9h às 21h.

Shopping Paralela: funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Barra: lojas, praça de alimentação e cinema funcionam normalmente das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: funciona em horário normal, das 9h às 22h.

Outlet Premium: funciona em horário normal, das 9h às 21h.

| Supermercado |

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Rótula do Abacaxi funciona das 7h às 22h; enquanto as unidades da Vasco da Gama e da Avenida Paralela abrem às 7h e fecham à 0h.

GBarbosa: todas as lojas funcionam em horário normal. A unidade do Iguatemi, das 7h às 22h; a do Costa Azul, das 7h às 22h; a da San Martin, das 8h às 20h; a da Fazenda Grande vai estar fechada; a de Brotas das 8h às 18h; a de Lauro de Freitas, das 8h às 22h; a de Piraja, das 8h às 13h; a do Ogunjá, das 8h às 13h; a de Pau da Lima, das 8h às 20h; a do Cabula, das 8h às 20h; e a de Guarajuba, das 7h30 às 20h.

Hiperideal: todas as lojas funcionam em horário normal. A unidade da Pituba, das 6h30 até às 21h; a de Piatã, das 6h30 às 20h; as da Barra e Graça funcionam das 6h30 às 18h e a de Stella Maris das 6h30 às 20h.

Perini: todas as lojas funcionam em horário normal. As unidades da Pituba, Barra e Graça, funcionam das 6h às 22h e a da Vasco da Gama, de 6h30 às 22h.

Makro: A loja do Iguatemi abre em horário normal, das 7h30 às 15h. O horário da unidade de Pirajá ainda não foi divulgado.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal. No Iguatemi, das 6h às 23h; no Bonocô, das 7h30 às 22h; no Chame-Chame, das 6h às 00h; em Itapuã, das 6h às 22h; na Vasco da Gama e Armação, 24h; no Rio Vermelho, das 7h às 0h; No Jardim Brasil, das 7h às 21h30; no Cabula, Garibaldi, Largo do Papagaio, Nazaré, IAPI, Canela, Arena Fonte Nova, Barra, São Rafael, Boca do Rio, avenida Manoel Dias, Politeama, São Caetano, Plataforma, Brotas e Matatu de Brotas, das 7h às 22h.

Sam's Club: funciona em horário normal, das 8h às 21h.

Atakarejo: todas as lojas funcionam em horário normal. A loja do Iguatemi funciona das 7h às 20h; a da Estrada do Coco, das 7h às 21h; a da Calçada, das 7h às 13h. O horário da unidade do Caminho de Areia ainda não foi divulgado.

Ferreira Costa: funcionará em horário normal, das 8h às 20h30.

Mercantil Rodrigues: todas as lojas funcionam em horário normal. As unidades da Calçada, Pirajá e Juazeiro funcionarão até as 14h e a de Lauro de Freitas até 19h.

| Serviço |

Simm: não funcionará. As atividades serão retomadas na quinta-feira, 3.

SineBahia: não funcionará. As atividades serão retomadas na quinta-feira, 3. Nesta terça-feira, 1º, o atendimento funciona das 7h30 até as 12h.

SAC: o atendimento em toda a rede estará suspenso. Mais informações podem ser obtidas no site www.sac.ba.gov.br ou pelos telefones 0800 071 5353 (fixo) e 4020 5353 (móvel).

Repartições públicas: não funcionarão, com exceção dos serviços essenciais de saúde e segurança pública.

Comércio: o comércio varejista de rua funcionará de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. Nos shoppings, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Bancos: não funcionarão.

Hemoba: não funcionará. Nesta terça-feira, 1º, o atendimento será das 7h30 às 12h.

Escolas públicas: estão em recesso escolar e retornarão no próximo dia 14 de julho.

Detran-BA: o horário ainda não foi divulgado.

