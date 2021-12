Confira o que abre e fecha durante o jogo do Brasil

Confira o horário de funcionamento dos estabelecimentos neste sábado, 28, dia em que o Brasil enfrenta o Chile às 13h, no Mineirão:

| Lazer |

Zoológico: Não divulgou

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Não funciona

Museu de Arte da Bahia (MAB): Não funciona

Mercado Modelo: Não divulgou

Museus Dimus (vinculados à Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia):

- Centro Cultural Solar Ferrão(que abriga o Museu Abelardo Rodrigues): Não funciona

- Museu Tempostal: Não funciona

- Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica: Não funciona

- Museus do Pelourinho: Não funcionam

- Parque Histórico Castro Alves: Não funciona

| Shoppings |

Shopping Piedade: Não divulgou

Shopping Yemanjá Trade: Não divulgou

Shopping Itaigara: Funciona das 9h às 12h30 e retorna logo após o jogo até às 20h.

Pituba Parque Center: Funciona de 9h às 12h45 e das 15h15 às 18h.

Shopping Paseo: Fecha 30 minutos antes da partida e reabre 30 minutos depois.

Shopping Center Lapa: Fecha 30 minutos antes da partida e reabre 30 minutos depois.

Shopping Iguatemi: Funciona das 9h às 12h30 e das 15h30 às 22h.

Salvador Shopping: Funciona das 9h às 12h30 e das 15h30 às 22h.

Salvador Norte Shopping: Funciona de 9h às 12h30 e das 15h30 às 22h. No período da partida, o funcionamento é opcional para lojas, quiosques, lazer e alimentação. Já o Cinépolis possibilita aos clientes assistirem ao jogo em suas salas mediante pagamento do ingresso no valor de R$ 25.

Shopping Bela Vista: Funciona das 9h às 12h30 e das 15h30 às 22h.

Shopping Paralela: Funciona de 9h às 12h30 e das 15h30 às 22h.

Shopping Barra: Lojas e praças de alimentação fecham 30 minutos antes da partida e reabrem 30 minutos depois. Os restaurante do Barra Gourmet funcionam normalmente e vão transmitir o jogo.

Outlet Premium: funciona das 9h às 11h e das 16:30 às 21h.

| Supermercados |

Extra: Fecha 45 minutos antes da partida e reabre 45 minutos depois.

GBarbosa: Todas as lojas de Salvador, Guarajuba e Lauro de Freitas fecham 30 minutos antes do início da partida e reabrem logo após o fim do jogo.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: Funciona normalmente

Atacadão Atakarejo:

- Iguatemi: Fecha 12h45 e retorna logo após a partida.

- Estrada do Coco: Fecha 12h45 e retorna logo após a partida.

- Calçada: Fecha 12h45 e retorna logo após a partida.

- Caminho de Areia: Não divulgou

Atacadão: Fecha uma hora antes da partida e reabre logo após.

Makro:

- Pirajá: Fecha meia hora antes da partida e reabre meia hora depois.

- Iguatemi: Fecha meia hora antes da partida e retorna meia hora depois.

Sam's Club: Não divulgou

Hiperideal:

- Barra: Fecha 15 minutos antes da partida e reabre 15 minutos depois.

- Graça: Não divulgou

- Itapuã: Fecha meia hora antes da partida e reabre logo após.

- Piatã: Não divulgou

- Pituba: Não divulgou

- Shopping Paralela: Não divulgou

- Stella Maris: As duas unidades presentes no bairro vão fechar no momento da partida e reabrir logo após.

Perini: As lojas da Graça, Barra, Pituba e Vasco da Gama fecham meia hora antes da partida e reabrem 15 minutos depois. As docerias localizadas nos shoppings funcionam de acordo com o horário de funcionamento destes.

| Serviços |

Ferreira Costa: Funciona das 8h às 12h.

Comercial Ramos:

- Av. ACM: Funciona das 7h30 às 20h

- Nazaré: Funciona das 7h30 às 12h45

- San Martin: Funciona das 7h30 às 12h45

- Lauro de Freitas: Funciona das 7h30 às 19h

