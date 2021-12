Confira o que abre e fecha durante a Semana Santa em Salvador

O feriado prolongado da Paixão de Cristo vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados em Salvador entre esta sexta-feira, 19, e o Domingo de Páscoa, 21. As mudanças afetam bancos, estabelecimentos comerciais, entre outros serviços. Veja abaixo o que abre e o que fecha na capital baiana:

| Lazer |

Zoológico - Funciona normalmente no feriado.

Museu da Misericórdia - Fechado nesta sexta. Aberto das 9h às 17h no sábado, e das 12h às 17h, no domingo.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Fechado sexta e domingo. Abre no sábado.

Mercado do Rio Vermelho - Boxes e praça de alimentação estarão fechados nesta sexta. Neste sábado, boxes ficam abertos das 7h às 19h, e praça de alimentação, das 7h às 21h. Domingo, os boxes funcionam das 7h às 14h, e praça de alimentação de 7h às 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade - Nesta Sexta-Feira Santa, o shopping estará fechado. O expediente será normalizado neste sábado, das 9h às 20h, e no domingo, como já é habitual, o estabelecimento não funciona.

Shopping Itaigara - Lojas fechadas nesta sexta, porém, Bompreço funciona de 7h às 18h. Neste sábado, lojas abrem das 9h às 20h, e Bompreço, de 7h às 22h. Lojas voltam a fechar domingo. Bompreço abre das 7h às 18h, e restaurante Terraço de 11h às 15h.

Shopping Paseo - Lojas e serviços ficam fechados nesta sexta. Praça de alimentação tem funcionamento opcional a partir das 12h. Neste sábado, lojas, serviços e alimentação abrem das 9h às 21h. Domingo, lojas e serviços funcionam opcionalmente das 13h às 19h. Alimentação tem funcionamento opcional a partir das 12h. Cinema funciona normalmente nos três dias.

Shopping da Bahia - Lojas não abrem nesta sexta, área de alimentação funciona de 12h às 21h, e lazer das 12h às 21h. No sábado, o funcionamento é normal de 9h às 22h. Domingo, lojas abrem de 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer, das 12h às 21h. Cinema terá sessões normais durante todo o feriado.

Salvador Shopping - Nesta sexta, Bompreço abre das 8h às 21h. Áreas de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h. Já Mercado Orgânico, Le Biscuit, Lojas Americanas, Preçolândia e farmácias Globo, Drogasil, São Paulo, Pague Menos e Extrafarma abrem de 12h às 21h. SAC, bancos, correios, lotérica e demais lojas e quiosques ficam fechados. Neste sábado, o funcionamento é normal de 9h às 22h, com exceção de SAC e demais órgãos que estarão fechados. Neste domingo, Bompreço abre de 8h às 21h, lazer e alimentação de 12h às 21h, enquanto lojas e quiosques vão das 13h às 21h. SAC, bancos, Correios e lotérica estarão fechados. Cinema funciona normalmente nos três dias.

Salvador Norte Shopping - Nesta sexta, o Hiper Bompreço abre de 8h às 21h. Área de alimentação, lazer, farmácias, Le Biscuit e Lojas Americanas funcionam de 12h às 21h. Lojas e quiosques estarão fechados. Neste Sábado de Aleluia, todo o shopping fica aberto de 9h às 22h. Já neste domingo, Hiper Bompreço volta a funcionar de 8h às 21h. A área de alimentação, lazer, Le Biscuit e Lojas Americanas, abrem de 12h às 21h, enquanto lojas e quiosques de 13h às 21h.

Shopping Center Lapa - Nesta sexta, Lojas Americanas e Atacadão dos Remédios abrem das 9h às 17h. Demais lojas, Praça de alimentação e Cinema estarão fechados. Já no sábado, lojas e Praça de alimentação funcionam de 9h às 20h e o cinema de 13h às 20h.No domingo, Lojas Americanas, Atacadão dos Remédios funcionam de 9h às 18h, e lojas ficam fechadas. Praça de alimentação e cinema abrem de 12h às 20h.

Shopping Barra - Lojas fechadas nesta sexta. Praça de alimentação e Belo Rústico abrem de 12h às 21h, e restaurantes do Barra Gourmet de 12h às 23h. Sábado, lojas, praça de alimentação e Belo Rústico funcionam normalmente, das 9h às 21h, já o Barra Gourmet, de 12h à 1h. Neste domingo, lojas funcionam das 13h às 21h. Praça de Alimentação e Belo Rústico abrem de 12h às 21h e Barra Gourmet de 12h às 23h. Cinema terá sessões normais durante todo o feriado.

Shopping Bela Vista - Lojas e quiosques fechados nesta sexta, mas a Praça de Alimentação, espaços de Lazer e o supermercado GBarbosa ficarão abertos das 12h às 21h. Já as Lojas Americanas, das 13h às 21h. A Alpha Fitness funcionará das 9h às 13h, e as farmácias, das 12h às 21h. Cinema funciona normalmente.

Shopping Cajazeiras - Nesta sexta, a abertura das lojas e operações da praça de alimentação será de modo opcional, das 12h às 21h. Neste sábado, as lojas abrirão das 9h às 20h e praça de alimentação, das 10h às 21h. Já neste domingo, 21, as lojas abrem das 13h às 21h, com praça de alimentação das 12h às 21h. Cinema terá sessões normais durante todo o feriado.

Shopping Paralela - Nesta sexta, a praça de alimentação e as atrações de lazer estarão abertas das 12h às 21h. Lojas ficam fechadas. Funcionamento volta ao normal no sábado. Neste domingo, lojas abrirão das 13h às 21h. A praça de alimentação e as atrações de lazer funcionam das 12h às 21h. Cinema abre normalmente durante os três dias.

Outlet Premium Salvador - Manterá o horário de funcionamento tradicional, das 9h às 21h, durante todo o feriado.

| Supermercados |

Assaí - Nesta sexta, lojas abrem de 8h às 18h. Sábado, o funcionamento é normal, e domingo, de 8h às 18h.

Extra - Unidades funcionam normalmente todos os dias.

Pão de Açúcar - Unidade do Costa Azul abre nesta sexta das 7h às 20h, e funciona normalmente no sábado e neste domingo. Já a do Shopping da Bahia fica fechada sexta-feira, e segue horário de funcionamento do shopping neste sábado e domingo.

Mercantil Rodrigues - Nesta sexta, unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrem das 7h às 14h. Já no sábado e domingo, lojas funcionam normalmente.

Ferreira Costa - Nesta sexta, loja fechada. Sábado, funcionamento é das 8h às 20h30 e domingo, de 8h30 às 18h.

GBarbosa - Loja do Costa Azul abre das 7h às 21h, sexta e domingo. Sábado, funcionamento é de 7h às 22h. A do Iguatemi abre das 7h às 19h, sexta e domingo, com funcionamento de 7h às 21h, no sábado. Unidade da San Martin funciona das 8h às 16h, sexta e domingo, e abre das 8h às 21h, sábado.

A unidade de Brotas abre das 7h30 às 14h, sexta, de 7h30 às 20h, sábado, e 8h às 14h, domingo. Em Pau da Lima loja funciona de 7h às 15h, sexta, de 7h30 às 20h30, sábado, e de 8h às 16h a domingo. Unidade do Cabula abre das 8h às 16h, sexta e domingo, e de 8h às 21h, sábado. Por fim, a loja do Shopping Bela Vista abre das 9h às 22h, sexta e sábado, e funciona de 12h às 21h, no domingo.

Perini - Nesta sexta, as lojas funcionam das 6h às 21h. Neste sábado e domingo, o funcionamento é normal.

Walmart, Bompreço, Hiper Bompreço, Sam’s club e Todo Dia - O Bompreço da Pituba mantém o funcionamento de 24h durante os três dias. Loja Todo Dia de Castelo Branco II, fecha neste domingo. Clique aqui e confira a lista completa dos horários de todos os estabelecimentos de Salvador e região metropolitana (em arquivo PDF).

| Serviços |

Bancos - Agências bancárias estarão fechadas durante esta Sexta-Feira da Paixão.

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) - Todos os postos e pontos SAC estarão fechados nesta sexta. Neste sábado, como de costume, funcionam apenas as unidades localizadas nos shoppings Barra, Bela Vista, da Bahia, Paralela e Salvador.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

