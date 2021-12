Confira imagens do Rio Vermelho captadas pelo drone da TVE

A TVE fez um clipe especial, utilizando imagens captadas por um drone, da festa no Rio Vermelho para Iemanjá. As belíssimas imagens podem ser vistas abaixo. Às 16 horas, o portal a TARDE em parceria com a TVE voltará ao vivo com a saída do presente principal para a 'rainha do mar'. Não perca!

