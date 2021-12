Confira esquema especial de trânsito durante a Parada LGBT

Em virtude da realização da 15ª Parada LGBT da Bahia neste domingo, 11, no Campo Grande, um esquema especial de trânsito e transporte foi montado pela a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) e Secretaria de Mobilidade (Semob) com intuito de facilitar o acesso dos participantes do evento.

O tráfego, em determinado trecho do largo do Campo Grande - na lateral do hotel Tropical da Bahia e em frente ao Teatro Castro Alves -, ficará interditado até 0h deste domingo. Além disso, no trecho do hotel Tropical, o estacionamento foi proibido nos dois lados da via. Com isso, o motorista pode seguir pela rua Araújo Pinho, rua Dr. Augusto Viana e rua João das Botas.

Segundo a Transalvador, outros locais do Centro de Salvador também terão trânsito interditado: na rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto e Av. Sete de Setembro (Passeio Público).

As opções para os veículos que passam pela ladeira da Montanha é a Av. Lafayette Coutinho (Contorno), rua Banco dos Ingleses, largo do Campo Grande.

Transporte

Para suprir a necessidade dos usuários de transporte público durante a 15ª Parada LGBT da Bahia, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibiliza 12 veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, entre 18h deste domingo, 11, e 3h da segunda-feira, 12, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio).

Além disso, a Semob vai reforçar a frota de 35 linhas de ônibus que atendem ao Centro, entre 10h30 e 23h30. Esses veículos terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito destacadas acima.

