Confira as vagas disponíveis no SineBahia e Simm para esta segunda

Farmacêutico, gerente de supermercado ou restaurante e operador de telemarketing bilíngue. Essas são algumas das vagas disponíveis nesta segunda-feira, 6, nos postos do SineBahia e Simm. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade. Também há vagas para pessoas com deficiência.

Interessados devem procurar os órgãos nesta segunda levando a Carteira de Trabalho, RG, CPF, Comprovante de Residência e Certificado de escolaridade.

Sinebahia

Auxiliar Jurídico (estágio)

Superior incompleto em Direito - 7º semestre

Possuir carteira da OAB / CNH B

Fluência em Inglês

Não exige experiência

02 vagas

Encarregado de supermercado

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Farmacêutico

Vivência na área de farmácia comercial

Superior completo em farmácia

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Gerente de supermercado

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Técnico em Geologia

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

SIMM:

Auxiliar de Confeiteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, fácil acesso ao bairro da Federação.

1 vaga

Polidor de granilite

Ensino fundamental completo, experiência comprovada com construção civil. imprescindível disponibilidade para viajar.

1 vaga

Patisseiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Auxiliar de Limpeza (Exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

2 vagas

Mensageiro de Farmácia (Exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Ensino médio completo.

2 vagas

Fiscal de Prevenção (Exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Subgerente de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, ter disponibilidade de horário e fácil acesso ao Shopping Paralela.

1 vaga

Auxiliar Administrativo (estágio)

Superior incompleto somente em administração (5º semestre a noite), sem experiência, vaga zoneada para Lauro de freitas ou fácil acesso, desejável habilitação B.

2 vagas

Operador de Telemarketing Bilíngue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, inglês ou espanhol fluente, ter disponibilidade de horário.

3 vagas

Balconista de açougue (exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio incompleto, sem experiência.

2 vagas

Motorista de Veículos Pesados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, habilitação d, imprescindível experiência com retroescavadeira.

1 vaga

Cabeleireira

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo feminino, imprescindível curso de cabeleireiro.

1 vaga

