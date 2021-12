Confira as vagas de emprego do SIMM para esta sexta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) oferece, nesta sexta-feira, 25 , cerca de 20 vagas para diferentes cargos com atuação em Salvador. Dentre as aportunidades disponibilizadas estão consultor de vendas, serralheiro, salva vidas e telefonistas.

Os interessados devem comparecer a um dos postos do SIMM, na rua Miguel Calmon, no Comércio, Edifício Ouro Preto, localizado na rua Abelardo Andrade de Carvalho, Boca do Rio. É necessário apresentar originais da carteira de trabalho e identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar.

O atendimento é realizado das 7h às 17h, mas as senhas são entregues a partir das 6h30. Os candidatos também podem agendar o atendimento por meio do telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas, que funcionam das 7h às 16h30.

Confira as vagas abaixo:

Comprador

Ensino médio completo, sexo indiferente, 6 meses de experiência, imprescindível habilitação B e experiência em compras de equipamentos industriais e peças de veículos à diesel.

1 Vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, sexo indiferente, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com vendas externas.

4 Vagas

Auxiliar Administrativo (Estágio)

Ensino médio incompleto, sexo feminino, imprescindível morar próximo aos bairros de Itapuã, Piatã,

São Cristovão, Boca do Rio, Patamares.

1 Vaga

Fiscal de Operação

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de fiscalização.

2 vagas

Auxiliar de Limpeza

Ensino médio completo, sexo masculino, 3 meses de experiência.

2 Vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo, sexo indiferente, 6 meses de experiência.

1 Vaga

Telefonista

Ensino médio completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

2 Vagas

Agente de pesquisa

Ensino médio completo, sexo indiferente, 6 meses de experiência, imprescindível possuir moto e habilitação A.

1 Vaga

Administrador de restaurante

Ensino superior completo em Administração, sexo masculino, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em ficha técnica de alimentos e especialização na área de restaurante.

1 Vaga

Salva vidas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, imprescindível curso na área.

2 Vagas

Serralheiro

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área de comunicação visual, disponibilidade de viajar.

3 Vagas

adblock ativo