Confira as restrições de trânsito na Barra e Comércio para a noite da virada

Os bairros da Barra e Comércio, em Salvador, terão diversas restrições de circulação e estacionamento neste fim de ano. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as alterações começam às 18h da quinta-feira, 31, e duram até às 6h da sexta-feira, 1º.

Na Barra ficam proibidos o estacionamento e a circulação de veículos, nas seguintes vias: Av. Sete de Setembro (no trecho entre o Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra) e na Av. Oceânica (no trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira, que fica em frente ao Clube Espanhol).

Conforme a Transalvador, os condutores oriundos da Ladeira da Barra que circulariam nestes trechos interditados deverão fazer o retorno no Porto da Barra. Já aqueles que querem ir no sentido Centro ou Ondina deverão dar preferência por vias internas, como Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt, Rua Marquês de Caravelas.

Já na região do Comércio serão proibidos estacionamento e circulação de veículos nas seguintes vias: Av. da França (pista à direita), Rua da Bélgica, Praça Visconde de Cairu, Av. Lafayete Coutinho.

Condutores que estiverem na região do Campo Grande sentido Cidade Baixa deverão seguir pela Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Praça da Piedade, Av. Joana Angélica. Aqueles que estiverem na Av. Engenheiro Oscar Pontes sentido Cidade Alta devem passar pela Av. da França (pista à esquerda), Rua da Suécia, Túnel Américo Simas.

Barreiras fixas e móveis serão instaladas no Comércio e na Barra. Confira abaixo os trechos afetados.

adblock ativo