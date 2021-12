Confira as praias onde o banho deve ser evitado

Neste domingo, o sol forte e o calor devem atrair baianos e turistas para as 34 praias localizadas em Salvador e na Região Metropolitana da cidade. O sol aparece, mas no final da tarde há a possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 32° e 23º.

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), os banhistas devem estar atentos a qualidade da água das praias frequentadas, para evitar contaminações, doenças de pele e até mesmo infecções. Das 34 praias avaliadas pelos técnicos do Inema, 14 apresentaram uma baixa qualidade da água e estão imprópias para banho. São elas : enha (Em frente à Igreja N. S. da Penha), Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Família), Roma (Atrás do Hospital São Jorge), Farol da Barra (Em frente à Rua Dias D'Ávila), Ondina (Em frente ao Posto Shell), Pituba (Atrás do antigo Clube Português), Boca do Rio (Em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas Patamares) e Itapuã (Em frente à Sereia de Itapoã).

Ainda de acordo com o instituto, no período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas sujeiras carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

adblock ativo