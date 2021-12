Confira as praias impróprias para banho em Salvador e região

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que, das 37 praias avaliadas pelo órgão, nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, 25 estão impróprias para o banho.



A situação ruim das praias tem a ver com o mau tempo, e a população deve evitar contato com a água das praias de São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria), Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (situada em frente à barraca do Valença) e Bogari (em frente ao Colégio da PM, antigo Colégio João Florêncio Gomes).



Também em Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente à ladeira que dá acesso à praia), Boa Viagem (ao lado do forte Monte Serrat), Roma (rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge), Canta Galo (atrás da antiga fábrica da Brahma, atual FIB) e Marina Contorno (entre a Marina e o Restaurante do Amado).



Porto



Local de grande frequência no verão, o Porto da Barra (em frente à rua Cezar Zama, junto à escada de acesso à praia) está com problemas de balneabilidade, assim como o Farol da Barra (em frente à rua Dias D'Ávila e em frente à rua Alfredo Magalhães) e Ondina (em frente à rua Adhemar de Barros).



Outros trechos impróprios são Rio Vermelho (em frente à igreja de Santana e próximo à Companhia da PM), Pituba (atrás do antigo Clube Português), Jardim de Alah, Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (atrás da antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto Salva Vidas Patamares), Piatã (atrás do supermercado), Placaford (em frente ao Posto Salva Vidas), Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã) e Buraquinho (a cerca de 200 metros da foz do rio Joanes).

