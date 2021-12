Confira as categorias que aderiram à greve na Bahia

Marcada para ocorrer nesta sexta-feira, 14, a paralisação intitulada "14J" promete reunir diferentes categorias em manifestações espalhadas por todo o País. Em Salvador, o ato, que é contra principalmente a reforma da Previdência, está marcado para começar por volta das 15h, com saída do Campo Grande.

Na Bahia, entre os principais grupos que já confirmaram presença estão os bancários. A categoria se reúne em assembleia nesta quinta, 11, às 18h30, na base do sindicato, para organizar como será a participação. Os petroleiros, representados pelo Sindipetro-BA, receberam orientações para irem às ruas.

Outros profissionais que também foram convocados para participar por suas respectivas associações foram os professores e servidores das redes municipal, estadual e federal de ensino. Não há informações sobre o funcionamento das instituições de ensino.

Ao Portal A TARDE, o presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo, afirmou que os ônibus não irão circular pelo período de 24h, A adesão votada em assembleia foi unânime. Além da categoria, os trabalhadores do metrô de Salvador também confirmaram que vão cruzar os braços nestaa sexta.

Também vão aderir a greve o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado da Bahia (Sintsef), Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Secção da Bahia (APLB-BA), Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (Sinpro-BA), Sindicato dos trabalhadores da indústria química, petroquímica, plástica, farmacêutica do Estado da Bahia (Sindiquímica), Sindicato dos Bancários da Bahia, Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindivigilantes), Sindicato dos Comerciários de Salvador, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência (Sindprev-BA), Sindicato dos Trabalhadores da Emp Brasileira de Correios e Telégrafos (Sincotelba), Sindae, Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel), SINDITICCC, Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Candeias (Siticcan), Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sintracom), Sintepav, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia (Sindborracha), Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (Seeb), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cervejas e Bebidas em Geral no Estado da Bahia (Sindibeb-BA), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose do Estadual da Bahia (Sindicelpa), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins do Estado da Bahia (Sindialimentação), Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação da Bahia (Sindilimp), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Prospecção, Pesquisa e Extração de Minérios no Estado da Bahia (Sindiminas), Sindicato da Indústria de Calçados, seus Componentes e Artefatos no Estado da Bahia (Sindicalçados), Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas e Afins do Estado da Bahia (Sintercoba), Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj), Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz), Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia (Safiteba), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte (Sindhotéis), Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia (Sintracap), Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia (Sintracap), Sindicato Trabalhadores de Limpeza Urbana do Município Salvador (Sintral), Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (Sintrapan), Sindicato Indústria Gráficas do Estado da Bahia (Singeb), Sindicato do Comércio de Alagoinhas (Secalagoinhas), Sindicato do Comércio de Camaçari e Dias D'Ávila (SEC), Sindicato dos Empregados no Com de Teixeira de Freitas (Sindec), Sindicato dos Comérciários de Senhor do Bonfim, Sindicato dos Empregados no Comércio de Jacobina, Sindicato dos Servidores Municipais de Caém, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pindobaçu, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhor do Bonfim, Sindicato dos Servidores Município de Campo Formoso, Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Filadélfia, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Macarani (Sindmac), Sindicato Servidores Municipais de Itarantim, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Jacobina do Estado da Bahia (Sindtramj) e Sindicato Servidores Município de Vitória da Conquista.

