Confira as 62 linhas que integram com novas estações do metrô

Trinta e seis linhas de ônibus de Salvador e mais 26 da região metropolitana terão integração com as quatro novas estações do metrô, que começaram a funcionar comercialmente na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador e pelo governo do estado.

Para ter direito a integração, os usuários devem usar os cartões SalvadorCard, Metropasse ou cartão do metrô. De acordo com a prefeitura, no total, são cerca de 250 linhas integradas urbanas ao metrô em todas as estações que estão em operação pela CCR Metrô Bahia, que administra o modal.

>> Confira as linhas de Salvador

0131 Lapa – Patamares R1

0132 Lapa – Patamares R2

0904 Conjunto Marback – Lapa

0919 Vale dos Rios / Stiep – Estação Acesso Norte

1019 Bairro da Paz – Lapa

1022 Praia do Flamengo – Lapa

1050 Estação Mussurunga – Lapa

1102 Cabula VI – Lapa

1105 Narandiba / Doron – Lapa

1106 São Gonçalo / Hospital Central – Pituba

1120 São Gonçalo / Lapa – Campo Grande

1126 Narandiba / Doron – Barra R2

1139 Nossa Senhora do Resgate / Hospital Central – Pituba

1215 Engomadeira – Lapa

1215-01 Engomadeira – Lapa

1223 Sussuarana – Lapa

1225 Sussuarana – Lapa via Vasco

1236 Novo Horizonte – Lapa

1302 Vila Dois de Julho – Lapa

1315 Mata dos Oitis – Lapa

1323 São Marcos – Lapa / Barra Avenida

1326 Vale dos Lagos – Lapa

1327 Estação Pirajá – Estação Mussurunga

1334 Sete de Abril – Lapa

1346 Estação Pirajá – Itapuã

1348 Canabrava – Nova Cidade – Lapa

1349 Canabrava – Estação Pirajá R1

1361 Vale dos Lagos / Mata dos Oitis – Comércio

1392 Jardim Nova Esperança – Lapa / Barra

1413 Boca da Mata – Lapa / Barra

1443 Fazenda Grande 4 – Lapa

1475 Aguas Claras - Pituba

1513 Valeria - Pituba

1538 Conjunto Pirajá 1 – Pituba

1622 Alto do Cabrito - Pituba

1644 Base Naval - Pituba

>> Linhas da região metropolitana

EMPRESA PREFIXO CONFIGURAÇÃO ATUAL CONFIGURAÇÃO PROPOSTA EXPRESSO METROPOLITANO 819I2.URB SIMÕES FILHO / ITAIGARA, via AV. PARALELA SIMÕES FILHO / ITAIGARA via TERMINAL PITUAÇÚ VIAÇÃO SOL DE ABRANTES 808I.URB CAMAÇARI / TERMINAL ACESSO NORTE via AV. PARALELA CAMAÇARI / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA EXPRESSO LINHA VERDE 138.URB ESTAÇÃO URB. TERMINAL ROD. SALVADOR / PRAIA DO FORTE PRAIA DO FORTE / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA TRANSPORTES COSTA VERDE 860I.URB PORTÃO/TERMINAL FRANÇA via ITAPUÃ – AV. PARALELA – TERMINAL A NORTE PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via ITAPUÃ –PITUAÇÚ 860I2.URB PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via QUEIRA DEUS – ITAPUÃ –A NORTE PORTÃO / TERMINAL DA FRANÇA via RUA QUEIRA DEUS –PITUAÇÚ B.T.M. (BAHIA TRANSPORTES METROPOLITANOS) 807.URB MONTE GORDO / TERMINAL ACESSO NORTE MONTE GORDO / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA 852I.URB ITINGA / TERMINAL FRANÇA via AV. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E RIBEIRA ITINGA / TERMINAL FRANÇA via PITUAÇÚ, AV. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E RIBEIRA 854.URB PORTÃO / TERMINALFRANÇA via AV. BONOCÔ – TÚNEL PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via TERMINAL PITUAÇÚ - AV. BONOCÔ 854A.URB VIDA NOVA / TERMINAL DA FRANÇA via AV. BONOCÔ – TÚNEL VIDA NOVA / TERMINAL FRANÇA via PITUAÇÚ - AV. BONOCÔ 857.URB AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via ITAPUÃ AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via ITAPUÃ – TERMINAL PITUAÇÚ 857I.URB AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via BA-099 – AV. PARALELA AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via BA-099 – TERMINAL PITUAÇÚ 858A.URB KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. AMARILIO TIAGO DOS SANTOS KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. AMARILIO TIAGO DOS SANTOS – TERMINAL PITUAÇÚ 858A2.URB KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via PRAÇA DA ARCANJA KARTODROMO / TERMINAL FERANÇA via PRAÇA DA ARCANJA –PITUAÇÚ 881.URB ITINGA / ITAIGARA via ITAPUÃ ITINGA / ITAIGARA via ITAPUÃ – TERMINAL PITUAÇÚ 883.URB PORTÃO / LAPA via AV. PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE PORTÃO / LAPA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 883A.URB VIDA NOVA / LAPA via AV.PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE VIDA NOVA / LAPA via AV.PARALELA – TERMINAL PITUÇÚ 883A2.URB VIDA NOVA / BARROQUINHA via AV. PARALELA – TERMINAL A NORTE VIDA NOVA / BARROQUINHA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 937.URB BURAQUINHO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA BURAQUINHO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA –PITUAÇÚ TRANSPORTES DOIS DE JULHO 840.URB VILAS DO ATLÂNTICO / COMERCIO via AV. PARALELA VILAS DO ATLÂNTICO / COMERCIO via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 840A.URB LOTEAMENTO MIRAGEM / COMERCIO via AV. PARALELA LOTEAMENTO MIRAGEM / COMERCIO via AV. PARALELA –PITUAÇÚ 843.URB AREIAS / CALÇADA via JAUÁ – TERMINAL ACESSO NORTE AREIAS / CALÇADA via JAUÁ – TERMINAL PITUAÇÚ 847.URB BARRA DO POJUCA / TERMINAL A NORTE via MONTE GORDO - ITAPUÃ BARRA DO POJUCA / TERMINAL PITUAÇÚ via MONTE GORDO - ITAPUÃ 849.URB VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 885.URB VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 885A.URB JAUÁ / TERMINAL DA FRANÇA via VILA DE ABRANTES – AV. PARALELA JAUÁ / TERMINAL FRANÇA via VILA DE ABRANTES, AV. PARALELA PITUAÇÚ 887.URB BARRA DO POJUCA / TERMINAL ACESSO NORTE via AV. PARALELA BARRA DO POJUCA / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA

