Confira a programação de Natal em Salvador

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação das ações natalinas que estão disponíveis na cidade durante o mês de dezembro, nesta segunda-feira, 14. Todas são oferecidas gratuitamente em vários pontos da cidade.

As ações são uma realização da Prefeitura, por intermédio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em parceria com a Câmara de Dirigentes e Lojistas.

Confira a programação:

Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel está aberta para visitação na Praça Municipal, no Centro Histórico com a presença do bom velhinho até o dia 23 de dezembro, das 14h às 20h. No local, é possível ainda conhecer um presépio e árvore natalina de cerca de 15 metros de altura.

Presépio Monumento

Também no Centro Histórico, na Praça da Sé, o Presépio Monumento conta com peças em fibra de vidro de até cinco metros de altura com imagens de três figuras humanas: Jesus, Maria e José, além de uma ovelha e um burrinho. A estrutura ficará exposta até o dia 5 de janeiro.

Corais Natalinos

Na Praça Municipal, corais natalinos vão se apresentar nos dias 16, 17, 18 e 23, sempre a partir das 17h30. No Farol da Barra, os espetáculos serão nos dias 19 e 20, às 18h, na varanda do Edifício Oceania. Já no dia 23, os corais estarão na Praça Irmã Dulce, em Roma.

Missa Campal

Será realizada uma missa campal no dia 25 de dezembro ao lado do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, às 16h, comandada por D. Murilo Kriger.

