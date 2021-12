Confira a programação de eventos para o 1º de Maio

Para comemorar o feriado desta quarta-feira, 1, Dia do Trabalho, os soteropolitanos poderão desfrutar de uma série de atividades gratuitas em diferentes pontos da capital. Apresentações artísticas, campeonatos esportivos e oficinas vão animar pessoas de diferentes idades. Confira abaixo:

1) O Sesc Piatã, local tradicional de comemoração dos trabalhadores, promete um grande evento, a partir das oito horas da manhã. A programação contará com um festival de música caribenha, atividades esportivas, como futebol e o slackline, além de um espaço voltado para os cuidados com a saúde. Um palco também foi montado e trará como atração principal a Banda Filhos de Jorge, à partir das 14 horas. As crianças ainda vão desfrutar de espaço com mais de 15 jogos interativos. As piscinas manterão a programação.

2) No Terreiro de Jesus, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) vai realizar show, com a participação da cantora Mariene de Castro. As atividades no local vão das 11 até às 19 horas.

3) A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) também irá celebrar o dia. Os festejos acontecem à partir das 14h, na Praça Nelson Mandela, em frente ao Plano Inclinado da Liberdade. As bandas Batifun e Academia do Samba animam o público.

4) O Serviço Social da Indústria (SESI) promove um passeio ciclístico à partir das 9h30. Os trabalhadores irão percorrer as ruas e avenidas do bairro de Itapagipe. Além do passeio, os trabalhadores da indústria e seus dependentes poderão desfrutar de torneios esportivos e apresentações, que vão das 9 até às 17 horas.

