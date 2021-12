Confira a programação da Parada Gay da Bahia

Com o tema "Somos milhões: estamos em todos os lugares", acontece neste domingo, 8, a 12ª Parada Gay da Bahia. A concentração será no Largo do Campo Grande e o trio oficial da parada abre o desfile às 15h.

As atividades começam às 11h, no Palco da Diversidade, com apresentações de transformistas e bandas, além de shows de artistas, entre 15h40 e 21h30, como J. Veloso, Marcela Bellas e Cabeça de Nós Todos.

A partir das 15h, haverá a coroação da madrinha e do padrinho da parada. Entre 15h40 e 20h, os trios farão o trajeto Campo Grande, Mercês, Piedade e São Pedro, com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto, Aflitos, de volta ao Campo Grande. Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e Carla Cristina são algumas das atrações.

A parada também vai movimentar o Pelourinho, com a After Party, das 20h à 0h, nas praças Quincas Berro D'Água e Pedro Archanjo. Vão se apresentar Sine Calmon e Banda Morrão Fumegante, Afro Jhow, e Gabriel Póvoas e Banda.

