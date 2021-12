Confira a programação da Festa do Bonfim 2016

A programação da Festa do Bonfim 2016 foi divulgada, nesta quinta-feira, 10, durante coletiva de imprensa sobre o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia e a Festa [confira as atividades completas abaixo]. Participaram do encontro o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e o reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, padre Edson Menezes.

A novidade do próximo ano será um grande abraço que os devotos darão na Mansão da Misericórdia no último dia da novena. A abertura das atividades será no dia 7 de janeiro com o hasteamento da bandeira do Senhor do Bonfim em frente à Basílica e se encerra dez dias depois com a Procissão dos três pedidos.

O padre Edson informou que as peregrinações ao Bonfim e ao Santuário podem ser agendadas pelo site. Além disso, o número de confessores na Igreja foi aumentado para atender as pessoas em confissão durante todo o dia.

Portas da Misericódia

O Arcebispo Dom Murilo explicou que a Arquidiocese de Salvador terá duas Portas da Misericórdia, uma localizada no Bonfim e outra no Santuário Santo Antônio de Sant'Anna Galvão, em Belém de Cachoeira. Segundo ele, a pioneira abertura das Portas na arquidiocese é um momento histórico e um ato de fé.

No Bonfim, a abertura será no próximo domingo, 13, às 16h, e no Santuário será no dia 20, no mesmo horário. "A porta depois de aberta ficará à disposição para que os devotos possam fazer o rito de passagem individualmente ou em grupo", completou o padre Edson.

