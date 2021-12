Confira a programação completa do aniversário de Salvador

Corrida, Feira da Cidade, cinema, teatro, circo, exposição, doação de livros, intervenções urbanas e apresentações de música e dança. Estas são as principais atividades programadas para a celebração dos 466 anos de Salvador, que foram divulgadas pela prefeitura na manhã desta quarta-feira, 11.

A programação gratuita será realizada de 22 a 29 de março, dia do aniversário da capital. em diferentes horários e locais da cidade: Pelourinho, a Estação da Lapa, os teatros Castro Alves, Vila Velha, Martim Gonçalves e Eva Hertz, além dos bairros de Itapagipe, Boca do Rio, Cajazeiras, Rio vermelho, Periperi, Dois de Julho, Nazaré e Barroquinha, entre outros.

<GALERIA ID=19914/>

Além das atividades esportivas e gastronômicas, o público terá acesso a uma extensa programação cultural que envolve diferentes tipos de arte. Na literatura, haverá ações como leitura de poemas e doações de livros; já na área teatral, os interessados poderão conferir espetáculos do festival Braskem de Teatro e outras peças.

Os destaques musicais da festa são os shows temáticos: a noite do reggae anima Periperi com os shows de Edson Gomes, Adão Negro, Diamba e Márcia Castro. Já o samba aterrissa na Boca do Rio com É o Tchan, Batifun e convidados.

Enquanto o romantismo de Daniel embala os apaixonados de Cajazeiras, a diva da MPB Maria Bethânia faz show na Barra.

