Confira a programação completa do 2 de Julho em Salvador

Uma programação especial marca a passagem dos 192 anos da Independência da Bahia, celebrada nesta quinta-feira, 2.

Neste ano, o Desfile do Dois de Julho homenageia as guerreiras da independência, mulheres como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, que participaram da luta pela independência da Bahia e do Brasil.

Hoje, dia oficial da Independência, a Alvorada, com queima de fogos na Lapinha, inicia as atividades. Às 9h30, o Cortejo Cívico sai com direção à Praça Thomé de Souza, onde os Carros Emblemáticos dos Caboclos são recolhidos por volta das 11h30.

A programação continua durante a tarde, com a Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval, às 13h30, e a saída do cortejo às 15h. Uma homenagem especial à historiadora Consuelo Pondé - que morreu em maio deste ano - será realizada às 16h, com a parada do cortejo no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHBA), instituição que esteve à frente por 20 anos.

Mais tarde, às 17h, os carros emblemáticos chegam ao Campo Grande, onde as autoridades políticas e militares realizam as últimas homenagens e a atleta Marily dos Santos, líder do Circuito Brasileiro de Corrida de Rua, acende a pira do Fogo Simbólico.

Alagoana radicada na Bahia, a maratonista foi representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2008 e, em fevereiro deste ano, participou da Maratona de Sevilha, na Espanha, conquistando o quinto lugar.

<ARQUIVO ID=1535395/>

Programação cultural

O desfile de 2015 contará com a participação de 46 fanfarras, divididas em 20 pela manhã e 26 à tarde. Os instagrantes dos grupos são estudantes das escolas municipais, estaduais e do interior da Bahia. Além disso, o Afoxé Filhas de Gandhy fará uma participação especial pela manhã.

A programação musical acontece à noite, a partir das 18h, com o XXIV Encontro de Filarmônicas. Já na sexta, às 19h, acontece o Baile da Independência, com participação de Armandinho. Os dois eventos são coordenados pelo maestro Fred Dantas.

Na sexta-feira, sábado e domingo, a Feira do Livro "Ao Pé do Caboclo" movimenta o Campo Grande, das 9h30 às 18h. No domingo, às 17h, acontece a Volta dos Carros Emblemáticos, com a atuação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.

adblock ativo