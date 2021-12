Conexão da GVT cai em Salvador e revolta clientes

Clientes da GVT usaram as redes sociais para se queixar do serviço da empresa na tarde desta terça-feira, 12. Segundo relatos, a conexão com a internet caiu por horas em Salvador e região, mas parece estar voltando ao normal.



No twitter, alguns usuários utilizaram a hashtag #gvtfail para falar da insatisfação com o serviço da empresa. Outro cliente salientou que a conexão não funcionava em Salvador e região havia mais de uma hora. Os clientes usaram as redes sociais também para entrar em contato com o suporte da empresa e cobrar o reparo.

Em nota, a assessoria de imprensa da GVT informou que a instabilidade aconteceu por volta de 13h25 e o serviço foi reestablecido às 14h50. O motivo da queda na conexão foi o rompimento de cabos de transmissão de longa distância.

adblock ativo