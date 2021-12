Condutores do app recorrem a longas jornadas para ter lucro

Quem é capaz de ficar 25 horas dirigindo direto? A motorista da plataforma Uber Natália Santana*, 33, diz que isso é possível. Ela, que entrou para o aplicativo após cinco meses de desemprego, afirma que, à base de “muito energético e café forte”, faz longas jornadas ao volante.

O objetivo é “correr atrás” do tempo sem remuneração fixa. “É uma questão de meta”, afirma. “Tenho muita conta para pagar e preciso de uma alternativa rápida”, diz a motorista.

Segundo ela, geralmente o trabalho começa à noite, com pausas apenas para as refeições, e volta ao volante logo em seguida, até o dia seguinte. A moça (que pediu para não ser identificada) tem taxistas na família que, segundo ela, não sabem da nova ocupação dela.

As longas jornadas de motoristas do aplicativo preocupam passageiros.

Riscos

O relato de um cliente da plataforma publicado nas redes sociais dá conta de um acidente ocorrido em São Paulo, após o motorista, cansado, dormir ao volante. Ele atingiu uma árvore com o carro.

Avesso à possibilidade de algo semelhante, o motorista Maurício Ferreira*, 27, diz que faz cerca de 14 horas por dia no aplicativo, quando não está trabalhando em outra atividade que desempenha. O objetivo do sacrifício, segundo ele, é “conseguir uma renda extra para ajudar a pagar as contas”.

Atualmente, afirma ele, motoristas da plataforma precisam trabalhar um pouco mais, pois incentivos e bônus que eram oferecidos anteriormente pelo aplicativo já não existem mais.

“Antes, quando o Uber chegou em Salvador, a gente tinha remuneração, um bônus, se ficasse 10 horas. Agora que isso passou, a gente compensa trabalhando mais”, constata ele.

Por meio de nota, a assessoria do Uber afirmou que recursos tecnológicos da plataforma oferecem “oportunidades de melhoria e inovação para a segurança no trânsito das cidades, antes, durante e depois de cada viagem”.

E acrescenta: “No último mês, anunciamos novos recursos no aplicativo de motoristas parceiros para ajudar a mitigar esses riscos”.

Entre esses recursos, a assessoria do Uber lista um relatório diário enviado para os motoristas, indicando onde as viagens podem melhorar, mensagens que orientam condutores a usarem celular de forma segura (em suporte no painel), indicação sobre limites de velocidade e lembretes enviados frequentemente solicitando que motorista façam pausas.

* Nomes fictícios

