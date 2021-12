Condutores de cinquentinhas protestam em Salvador

Condutores de motos de 50 cilindradas, as cinquentinhas, protestam nesta quarta-feira, 19, em Salvador. Eles saíram em grupo da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na avenida ACM, em direção ao Ministério Público Federal (MPF), na Paralela.

Os manifestantes querem que o MPF interceda para que o prazo para obter a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo A seja prorrogado. Quem foi flagrado pilotando essas motos sem esses documentos a partir de 1º de novembro pode ser multado em R$ 574,62 (infração gravíssima).

Os condutores argumentam que em Salvador não há curso para obter a ACC, que teria um custo inferior do que tirar a CNH. O Detran abriu 200 vagas para um curso, mas esse número é considerado insuficiente pelos manifestantes, já que no Detran há 800 cinquentinhas registradas em Salvador e outras 4 mil no interior da Bahia.

