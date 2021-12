Condutores de cinquentinhas protestam em frente ao Detran

Um grupo de condutores de motos 50 cilindradas, conhecidas como cinquentinhas, protesta nesta quarta-feira, 26, em frente ao Detran, na avenida ACM. Eles reclamam da falta de cursos em autoescolas para retirar a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Segundo os manifestantes, as autoescolas do estado não oferecem este curso, disponibilizando apenas a opção de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo A, que tem um custo mais alto do que o ACC.

O Detran oferece aulas para os condutores de cinquentinhas, mas o número de vagas (200) é considerado insuficiente. Essa não é a primeira vez que o grupo protesta.

Eles querem a prorrogação do prazo para obter a documentação. A partir de 1º de novembro, quem for flagrado conduzindo essas motos sem ACC ou CNH tipo A será multado por cometer infração gravíssima.

adblock ativo