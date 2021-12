Condutor perde controle e caminhão tomba na Rótula do Abacaxi

O motorista de um caminhão perdeu a direção do veículo e tombou, no início da tarde deste domingo, 27, na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador. Apesar do transtorno, o homem não teve ferimentos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a ocorrência foi registrada por volta das 12h. O excesso de peso e a falta de estabilidade foram apontadas como as principais causas para o acidente, que deixou o caminhão caído na pista.

Uma guarnição da Transalvador se deslocou até o local para erguer o veículo de grande porte. Um segundo caminhão também foi acionado e recolheu os materiais que estavam sendo transportados pelo caminhão.

Em decorrência de pessoas que paravam para olhar o acidente, o trânsito ficou lento na região. O baixo fluxo de veículos impediu que o congestionamento fosse maior nas vias e no entorno.

