Condutor de moto aquática continua desaparecido, diz Marinha

O condutor da moto aquática, Francisco Macedo Júnior, 52 anos, que desapareceu na tarde de sexta-feira, 8, continua sendo procurado por uma equipe de 12 militares da Marinha nesta segunda-feira, 11.



Segundo o comandante do 2º Comando do Distrito Naval, Flávio Almeida, Francisco caiu do veículo, quando passava nas proximidades do restaurante Mahi-Mahi, no Corredor da Vitória e a moto aquática foi encontrada na manhã deste sábado, 9, à deriva perto da Ilha de Itaparica. Durante a manhã os militares fizeram buscas na região, mas não localizaram o corpo.

Ainda de acordo com Almeida, a Capitania dos Portos também realizou buscas do Porto da Barra à Ribeira e do Porto da Barra à Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz neste domingo, 10, mas sem resultado.

