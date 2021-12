Condutor abandona veículo após invadir posto na Barra

Um carro invadiu um posto de gasolina depois de colidir com um poste na manhã desta segunda-feira, 12, no bairro da Barra, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 8h30, no cruzamento das ruas Miguel Burnier e Marquês de Caravelas. O condutor do veículo, ainda não identificado, fugiu do local.

Ainda segundo o órgão de trânsito, o automóvel atingiu uma das bombas do posto Menor Preço. Não houve feridos.

