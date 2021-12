Condôminos de prédios interditados seguem fora de casa

Moradores de três prédios residenciais interditados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), em Pernambués, por risco de desabamento, ainda não sabem quando vão poder entrar em casa para apanhar os pertences.



Situados na rua Potiraguá, os edifícios Vale Verde, Jardim Brasília e Murta já foram vistoriados por técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Sucom duas vezes após a detecção de rachaduras, na quinta-feira, 21.



Entretanto, a Codesal informou, em nota, que, "durante o final de semana, os órgãos vão acompanhar as possíveis alterações e, a partir da próxima segunda, será verificada a possibilidade da retirada dos pertences".



Ao todo, 44 famílias que residem nos três edifícios estão impedidas de entrar em casa. Lacres e placas foram colocados na frente dos imóveis e uma guarnição da Guarda Municipal está de plantão no local para impedir o acesso dos condôminos.



Moradora do edifício Vale Verde, a aposentada Maria das Graças Cabral, 53 anos, estava desesperada ontem. "Eu moro aqui há 32 anos. Essa é a única coisa que tenho. Aqui está a maior parte da história da minha vida. O que eu vou fazer agora?", disse, chorando.



Susto



Segundo o corretor de imóveis Paulo dos Santos, 37, as rachaduras em toda a extensão do edifício Jardim Brasília - onde reside há nove meses com a esposa, grávida - se formaram por volta das 11h de quinta-feira.



"Estávamos em casa e, de repente, ouvimos um grande estalo. Quando saí, vi as rachaduras se formando bem na minha frente. Então, entrei rápido em casa e tirei minha esposa de lá", conta.



Concluído há quatro anos, o Jardim Brasília foi embargado pela Sucom em 2010, por construir um pavimento a mais do que havia sido apresentado na planta, segundo Everaldo Freitas, coordenador de fiscalização do órgão.



"A proprietária da construção deu entrada nos documentos para a liberação da obra em 2009. No ano seguinte, após um das vistorias realizadas, foi constatada a alteração e a obra foi embargada", disse.



Grávida de quatro meses, a moradora Monique Teixeira, 30 anos, relatou que quando foi financiar um apartamento no Jardim Brasília, o engenheiro do banco fez uma vistoria no local e não constatou irregularidade. Daí, fechou a compra.



No entanto, Monique não quer mais morar no local, mesmo que os órgãos públicos liberem. "Não há mais como confiar. Eu não vou colocar a vida da minha família em risco", afirmou.



Enquanto os imóveis estão interditados, os condôminos dos três edifícios estão em casa de parentes, e alguns, em pousadas.



No entanto, o advogado Cândido Sá, especialista em direito do consumidor, alerta que eles podem entrar com uma ação coletiva na Justiça contra a proprietária da obra. "Inclusive, para custear os gastos obtidos durante esses dias em que ficaram fora de casa", afirmou.

