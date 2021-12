Condenado por roubo é flagrado pelo reconhecimento facial

Condenado em 2010 pela prática de roubo, um homem foi flagrado pelas câmeras de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), na noite do domingo, 1º, com o sistema constatando 98% de similaridade da imagem capturada com os dados já disponíveis pela órgão.

Ele trajava uma camisa com listras brancas e verdes e short azul quando doi identificado pela tecnologia. Implantado em dezembro de 2018, este é 178ª pessoa flagrada pelo sistema.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na avenida Tancredo Neves, e, após verificados os documentos de identificação pessoal, foi confirmado o mandado, que havia sido expedido pela 10ª Vara Criminal de Salvador, em 23 de novembro de 2012.

