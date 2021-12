Concurso vai premiar alunos baianos com TV e tablet

Um concurso promovido pela Seja Digital, entidade responsável pelo desligamento do sinal analógico de TV no Brasil, vai contemplar alunos do ensino fundamental de escolas públicas ou privadas de Salvador e de mais 20 cidades da região metropolitana.

Os trabalhos devem abordar o tema: "Seja digital, e não deixe ninguém ficar para trás!", podendo mencionar as vantagens da TV digital para a população e o desligamento da TV analógica nas cidades da RMS e Recôncavo que ocorrerá em 27 de setembro deste ano.

Estratégia

As inscrições são feitas no site Aluno Digital até o próximo dia 11. O estudante precisa estar matriculado nos municípios participantes. Cada aluno poderá enviar, no máximo, um trabalho. As três escolas com o maior número de inscrições ganharão uma TV de 40 polegadas.

Serão três vencedores em cada categoria, o primeiro colocado ganhará uma TV de 40 polegadas, o segundo, uma TV de 32 polegadas, e o terceiro, um kit com antena, conversor e controle remoto. Os autores dos vídeos mais votados ganham um tablet com sinal de dados liberado por um ano.

Além de Salvador, participam as escolas de Aratuipe, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias D´Avila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião de Passe, Saubara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz.

